https://sputniknews.com.tr/20240216/turk-uzmanlar-degerlendirdi-istanbul-muzakereleri-barisa-onemli-katki-saglar-1080803075.html

Türk uzmanlar değerlendirdi: 'İstanbul müzakereleri barışa önemli katkı sağlar'

Türk uzmanlar değerlendirdi: 'İstanbul müzakereleri barışa önemli katkı sağlar'

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptıkları açıklamalarda İstanbul müzakerelerini hatırlatarak ‘Daha önce yapıldı, şimdi neden olmasın’... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T15:54+0300

2024-02-16T15:54+0300

2024-02-16T15:54+0300

ukrayna krizi

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rusya

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recep tayyip erdoğan

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Rusya’nın Ukrayna operasyonu 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla özel bir askerî operasyon ilan etmesiyle başladı.Bölgedeki gerilimin düşürülmesi için Türkiye ilk günden itibaren taralar ile diyalog kurdur ve iki ülke ile de eşit mesafede görüşebilen tek ülke oldu. Türkiye’nin bu duruşu meyvelerini 10 Mart 2022’de iki ülkenin Dışişleri Bakanları’nın Antalya’da bir araya getirerek aldı. Dönemin Dışişleri Baknaı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba çatışmalar sonrasında ilk defa aynı masa etrafında bir araya geldi. Bu buluşma sonrasında taraflar İstanbul’da müzakereler için anlaştı.İstanbul müzakerelerinde hangi konularda anlaşıldı?28 Şubat'ta iki ülkeden heyetler ilk kez Belarus sınırında bir araya geldi. Birkaç tur süren yüz yüze görüşmeler daha sonra çevrim içi olarak devam etti. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları’nın Antalya’da bir araya gelesi sonrasında iki ülke heyetleri 29 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da Dolmabahçe’de buluştu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.Dönemin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da toplantı sonrası yaptığı ilk açıklamada “Taraflar arasında her aşamada yakınlaşmanın arttığını memnuniyetle gördük, bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldığını gördük” ifadelerini kullandı.Toplantının sona ermesinin ardından da açıklama yapan Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirtti. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, “Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini” söyledi. Ukraynalı müzakereci Arahamiya da görüşmelerin ardından, “Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini” söyledi.‘Batı anlaşmayı istemedi’ itirafıGörüşmelerden birkaç gün sonra Buça bölgesinde ‘Sivillerin hedef alındığı’ iddiaları üzerine Ukrayna tarafı görüşmeler sonlandırıldı. Mart 2022'deki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde Ukrayna Heyeti Başkanı olan Arahamiya geçen yıl yaptığı açıklamalarda “Dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev'e gelerek, Rusya ile hiçbir şey imzalamayacaklarını ve savaşacaklarını söylediğini bildirdi” ifadelerini kullanarak neden anlaşma yapılmadığını açıklamış oldu.Putin, İstanbul müzakerelerini yeniden gündeme taşıdıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde ABD’li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajda İstanbul müzakereleri sürecini hatırlattı. Putin “Biliyor musunuz, size ne kadar tuhaf gelse de, İstanbul’daki görüşmelerde Ukrayna'da neonazizmin yeşermeyeceği, yasal düzeyde yasaklanacağı konusunda anlaşmaya vardık, yazılı belgede tüm bunlar var. Arahamiya, size bahsettiğim belgenin altına imza atmıştı. Sonra da tüm dünyaya şunu açıklamıştı. ‘Bu belgeleri imzalamaya hazırdık, ama dönemin İngiltere Başbakanı Sayın Johnson gelerek bizi bunu yapmamaya, Rusya’yla savaşmanın daha iyi olduğuna ikna etti. Rusya’yla savaş sırasında kaybettiklerimizi geri alabilmek için bize her şey verecekler. Biz de bu teklifi kabul ettik.’ Bu açıklaması yayınlandı, bakabilirsiniz” ifadelerini kullandı.Erdoğan: Yine yapabilirizMısır ziyareti dönüşünde Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Barışın sağlanması için elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya devam edeceğiz. İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson barış çabalarından elini çekmeden önce beraber çalışmalar yaptık, çabalarımıza devam ettik, olmadı. Geçenlerde İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ziyaretimize geldi, onunla da bu meseleleri ele aldık. Sayın Putin'in bu süreç içerisinde bizimle birebir görüş alışverişi olur veya Rusya’nın ilgili bakanları burada ayrıca devreye girerlerse onlarla da bu süreci takip eder, netice almaya çalışırız. Şu ana kadar Ukrayna-Rusya savaşında barışa hizmet eden somut sonuçları biz sağladık. Esir takasından, tahıl koridoruna kadar birçok önemli gelişme yaşandı. Hatta tarafları Türkiye’de birden fazla kez buluşturduk. Bunu yine yapabilir ve dış etkilerden arındırılmış, çözüm odaklı bir süreç yönetimi ile barışın kapısını aralayabiliriz” mesajını verdi.Yeniden masaya oturmak mümkün mü?Yaşanan gelişmeler ve açıklamalar ışında Türk uzmanlar yeniden masaya dönüşün mümkün olup olmadığını Sputnik’e değerlendirdi.Rusya ve Avrasya Uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu süreci şu sözlerle yorumladı:‘Süreç Rusya ve ABD’deki seçimler ekseninde gelişecek’Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Yurtdışı Bölgesel Araştırmalar Bölümü’nde Doç. Dr. İkbal Dürre, ABD’deki seçimlere dikkat çekerken şu değerlendirmeyi yaptı:‘Dünya barışın çok önemli bir katkı olabilir’Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur ise barış görüşmelerinde İstanbul müzakerelerinin önemli bir referans olacağını belirterek şöyle konuştu:‘ABD ve İngiltere üzerinde bir baskı oluşacak’Batının şu anda sesiz kaldığını belirten Sambur açıklamalarını şu sözler ile sürdürdü:

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