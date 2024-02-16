https://sputniknews.com.tr/20240216/szijjarto-abdye-isvecin-natoya-kabulu-konusunda-macaristana-baski-yapmalarini-tavsiye-etmiyorum-1080817502.html

Szijjarto: ABD'ye İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Macaristan'a baskı yapmalarını tavsiye etmiyorum

Szijjarto: ABD'ye İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Macaristan'a baskı yapmalarını tavsiye etmiyorum

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ABD’li senatörlerin İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda Budapeşte'ye baskı yapmaya çalışmamalarını tavsiye etmediğini... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T22:32+0300

2024-02-16T22:32+0300

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, ABD’li senatörlerin İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Budapeşte'ye baskı yapmaya çalışmamaları gerektiğini, Macaristan’ın egemen bir ülke olduğunu ve milletvekillerinin önemli kararları yabancı delegasyonların etkisi altında almadığını söyledi.Szijjarto, “Bize nasıl yaşayacağımız gerektiğini ve hangi kararların alınması gerektiğini anlatmak amacıyla geliyorlarsa, bunu tavsiye etmem, çünkü bu, kesinlikle başarısız bir girişim olacaktır, bu yüzden pek mantıklı değil” dedi.Kongre üyelerinin Macar hükümeti üyeleriyle görüşüp görüşmeyeceğini bilmediğini belirten Szijjarto, muhataplarının Macar parlamentosu üyeleri olduğunu vurguladı.ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği, ABD Kongresi'nden bir heyetin pazar günü NATO ile Macaristan arasındaki ‘stratejik konuları’ görüşmek üzere Budapeşte'ye gideceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240208/macaristandan-washingtona-isvec-yaniti-abdnin-51-eyaleti-degiliz-1080545892.html

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