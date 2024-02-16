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Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı: Derbi tarihleri belli oldu
Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı: Derbi tarihleri belli oldu
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Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklandı 16.02.2024, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakalarının programı belli oldu.Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ise 17 Mart Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programları şöyle:27. HAFTA23 Şubat Cuma:20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)24 Şubat Cumartesi:13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)25 Şubat Pazar:13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)26 Şubat Pazartesi:20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)28. HAFTA1 Mart Cuma:20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)2 Mart Cumartesi:13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)19.00 Atakaş Hataspor-Fenerbahçe (Mersin)3 Mart Pazar:13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)4 Mart Pazartesi:17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)29. HAFTA8 Mart Cuma:20.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)9 Mart Cumartesi:13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)10 Mart Pazar:13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG EnerTürk Enerji)16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)16.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)11 Mart Pazartesi:20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)30. HAFTA15 Mart Cuma:20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)16 Mart Cumartesi:13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)17 Mart Pazar:13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
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Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı: Derbi tarihleri belli oldu

17:00 16.02.2024
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-
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Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakalarının programı belli oldu.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ise 17 Mart Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programları şöyle:

27. HAFTA

23 Şubat Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)

28. HAFTA

1 Mart Cuma:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hataspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

29. HAFTA

8 Mart Cuma:

20.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

9 Mart Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

10 Mart Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)

11 Mart Pazartesi:

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

30. HAFTA

15 Mart Cuma:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
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