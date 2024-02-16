https://sputniknews.com.tr/20240216/rus-topcular-ukrayna-ordusunun-cephe-hattini-kirma-girisimini-engelledi-1080811383.html
Rus topçular, Ukrayna ordusunun cephe hattını kırma girişimini engelledi
Rus topçular, Ukrayna ordusunun cephe hattını kırma girişimini engelledi
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Batı Askeri Grubu’na bağlı topçu birimlerin, Kupyansk istikametinde Ukrayna ordusunun cephe hattını kırma girişimini engellediği belirtildi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024-02-16T06:20+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “Kupyansk istikametinde, Ukraynalı militanlar Rus savunma hattını kırma girişiminde bulundu. Gözcülerimiz, havadan yaptıkları gözlem sırasında onları hatta yaklaşırken tespit etti. 122 milimetre kalibreli toplardan yapılan net vuruşlar sonucu saldırı durduruldu” ifadesine yer verildi.Bunun bir ilk olmadığını belirten bakanlık, “Militanların yararlanmaya çalıştığı yollar ve barınaklar Rus topçular tarafından uzun zamandır biliniyor. Taarruz birliklerinin tanıdık yollardan ilerlemeye çalışırken birçok kez başarısız oldu. Ancak yine de askerlerinin hayatta kalıp kalmayacağını hiç dert etmeyen Ukraynalı komutanlar, birliklerini doğrudan ateş altına göndermeye devam ediyor” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240216/ukraynanin-belgorod-saldirisinda-yarali-sayisi-19a-cikti-1080790591.html
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rusya, top, top, ukrayna, ukrayna krizi
Rus topçular, Ukrayna ordusunun cephe hattını kırma girişimini engelledi
06:20 16.02.2024 (güncellendi: 18:11 16.02.2024)
Rus ordusunun Batı Askeri Grubu’na bağlı topçu birimlerin, Kupyansk istikametinde Ukrayna ordusunun cephe hattını kırma girişimini engellediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “Kupyansk istikametinde, Ukraynalı militanlar Rus savunma hattını kırma girişiminde bulundu. Gözcülerimiz, havadan yaptıkları gözlem sırasında onları hatta yaklaşırken tespit etti. 122 milimetre kalibreli toplardan yapılan net vuruşlar sonucu saldırı durduruldu” ifadesine yer verildi.
Bunun bir ilk olmadığını belirten bakanlık, “Militanların yararlanmaya çalıştığı yollar ve barınaklar Rus topçular tarafından uzun zamandır biliniyor. Taarruz birliklerinin tanıdık yollardan ilerlemeye çalışırken birçok kez başarısız oldu. Ancak yine de askerlerinin hayatta kalıp kalmayacağını hiç dert etmeyen Ukraynalı komutanlar, birliklerini doğrudan ateş altına göndermeye devam ediyor” diye kaydetti.