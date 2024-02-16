https://sputniknews.com.tr/20240216/rus-hava-savunma-gucleri-gece-boyunca-5-ukrayna-ihasini-engelledi-1080790293.html
Rus hava savunma güçleri gece boyunca 5 Ukrayna İHA’sını engelledi
Rus hava savunma güçleri gece boyunca 5 Ukrayna İHA’sını engelledi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod Bölgesi’nde ve Karadeniz suları üzerinde toplamda 5 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) tespit ederek... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T11:02+0300
2024-02-16T11:02+0300
2024-02-16T11:02+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
iha
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma sistemlerinin biri Belgorod Bölgesi’nde ve üçü Karadeniz suları üzerinde olmak üzerinde toplam dört İHA’yı tespit ederek engellediği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-ordusu-energodar-kentinin-merkezine-ihali-saldiri-duzenledi-1080742378.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna
Rus hava savunma güçleri gece boyunca 5 Ukrayna İHA’sını engelledi
Rus hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod Bölgesi’nde ve Karadeniz suları üzerinde toplamda 5 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) tespit ederek yok ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Rus hava savunma sistemlerinin biri Belgorod Bölgesi’nde ve üçü Karadeniz suları üzerinde olmak üzerinde toplam dört İHA’yı tespit ederek engellediği kaydedildi.