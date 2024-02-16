https://sputniknews.com.tr/20240216/rus-hava-savunma-gucleri-gece-boyunca-5-ukrayna-ihasini-engelledi-1080790293.html

Rus hava savunma güçleri gece boyunca 5 Ukrayna İHA’sını engelledi

Rus hava savunma güçleri gece boyunca 5 Ukrayna İHA’sını engelledi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod Bölgesi’nde ve Karadeniz suları üzerinde toplamda 5 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) tespit ederek... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T11:02+0300

2024-02-16T11:02+0300

2024-02-16T11:02+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

iha

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma sistemlerinin biri Belgorod Bölgesi’nde ve üçü Karadeniz suları üzerinde olmak üzerinde toplam dört İHA’yı tespit ederek engellediği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-ordusu-energodar-kentinin-merkezine-ihali-saldiri-duzenledi-1080742378.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna