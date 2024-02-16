https://sputniknews.com.tr/20240216/refahta-yerinden-edilmis-filistinliler-israil-saldirilari-sivilleri-hedef-aliyor-1080799751.html
Refah'ta yerinden edilmiş Filistinliler: İsrail saldırıları sivilleri hedef alıyor
Refah'ta yerinden edilmiş Filistinliler: İsrail saldırıları sivilleri hedef alıyor
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kenti, çatışmaların tırmandığı 7 Ekim 2023'ten bu yana çok yoğun topçu ateşi ve bombardımana maruz kaldı; onlarca... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T16:58+0300
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Sputnik, yerinden edilmiş Filistinliler ve bombardımana tanık olan Refah'ın yerel sakinleriyle konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240216/gazzeli-newton-lakapli-cocuk-multeci-kampinda-yel-degirmeni-ile-elektrikuretiyor-1080796865.html
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Refah'ta yerinden edilmiş Filistinliler: İsrail saldırıları sivilleri hedef alıyor
Sputnik Türkiye
Refah'ta yerinden edilmiş Filistinliler: İsrail saldırıları sivilleri hedef alıyor
2024-02-16T16:58+0300
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video, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, filistinliler
video, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, filistinliler
Refah'ta yerinden edilmiş Filistinliler: İsrail saldırıları sivilleri hedef alıyor
Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kenti, çatışmaların tırmandığı 7 Ekim 2023'ten bu yana çok yoğun topçu ateşi ve bombardımana maruz kaldı; onlarca kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı ve kentin altyapısında ciddi hasar meydana geldi.
Sputnik, yerinden edilmiş Filistinliler ve bombardımana tanık olan Refah'ın yerel sakinleriyle konuştu.