https://sputniknews.com.tr/20240216/kara-kuvvetleri-komutanligi-forsu-degisti-1080810158.html

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti

Sputnik Türkiye

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için tasarlanan yeni fors kullanılmaya başlandı. Komutanlığı'nın brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T17:45+0300

2024-02-16T17:45+0300

2024-02-16T17:45+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

dezenformasyonla mücadele merkezi

kara kuvvetleri komutanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yeni forsun tasarlanarak kullanılmaya başlandığını, Komutanlığın brövesi ve sembolünde herhangi bir değişikliğin olmadığını bildirdi.Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı için fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220406/kara-kuvvetleri-komutanligi-darbe-girisimi-davasinin-gerekceli-karari-aciklandi-1055364352.html

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), dezenformasyonla mücadele merkezi, kara kuvvetleri komutanlığı