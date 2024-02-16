https://sputniknews.com.tr/20240216/kara-kuvvetleri-komutanligi-forsu-degisti-1080810158.html
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
Sputnik Türkiye
Kara Kuvvetleri Komutanlığı için tasarlanan yeni fors kullanılmaya başlandı. Komutanlığı'nın brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T17:45+0300
2024-02-16T17:45+0300
2024-02-16T17:45+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
dezenformasyonla mücadele merkezi
kara kuvvetleri komutanlığı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/10/1080809816_22:0:1178:650_1920x0_80_0_0_fb3f027420025f2d2d7a64c29770dc10.png
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yeni forsun tasarlanarak kullanılmaya başlandığını, Komutanlığın brövesi ve sembolünde herhangi bir değişikliğin olmadığını bildirdi.Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı için fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220406/kara-kuvvetleri-komutanligi-darbe-girisimi-davasinin-gerekceli-karari-aciklandi-1055364352.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/10/1080809816_167:0:1034:650_1920x0_80_0_0_992dd1d0c70a5bd4d0dfb813b6f5daec.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), dezenformasyonla mücadele merkezi, kara kuvvetleri komutanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), dezenformasyonla mücadele merkezi, kara kuvvetleri komutanlığı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti
Kara Kuvvetleri Komutanlığı için tasarlanan yeni fors kullanılmaya başlandı. Komutanlığı'nın brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yeni forsun tasarlanarak kullanılmaya başlandığını, Komutanlığın brövesi ve sembolünde herhangi bir değişikliğin olmadığını bildirdi.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı için fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur" ifadeleri kullanıldı.