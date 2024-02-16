https://sputniknews.com.tr/20240216/herson-cephesinde-gorev-yapan-rus-askerler-yer-alti-sehir-insa-etti-1080814857.html
Herson cephesinde görev yapan Rus askerler ‘yer altı şehir’ inşa etti
Herson cephesinde görev yapan Rus askerler ‘yer altı şehir’ inşa etti
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinin Herson istikametinde görev yapan Dnepr Askeri Grubu personelinin ‘yer altı şehir’ inşa ettiği belirtildi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T20:32+0300
2024-02-16T20:32+0300
2024-02-16T20:32+0300
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Dnepr Askeri Grubu’na bağlı bir alayın stok hizmetinin Lis kabalı başkanı, Sputnik muhabirine açıklamasında, “Burada yer altı şehir organize ettik. Önceliğimiz askerleri topçu mermiler, şarapnel ve İHA’lardan atılan bombalara karşı korumak. Gördüğünüz gibi, askerlerin kaldığı tüm sığınaklar havaalanı levhaları ile kaplı, üzeri de toprakla örtülü. Başlıca amaç, görevini yerine getirmesi için askerleri korumak” ifadesini kullandı.‘Yer altı şehirde’ yatak odaları, mutfak, yemekhane, hamam, spor salonu, çamaşırhane, kurutma odası, giyim tamirhanesi ve kuaför var.Alayın aşçı başı, “Önce bezelye çorbası veriyoruz, sonra karabuğday lapası ile konserve et geliyor. Her şey düzene göre, kurala göre. Arkadaşlar memnun. Ev yemeği gibi olduğunu söylüyorlar. En çok makarna istiyorlar ve borş seviyorlar” diye anlattı.Mutfak 75 kişi kapasitesine sahip. 6-8 kişi kapasiteli yatak odaları da soba, iç ve dış iletişim, elektrik ve merkezi uyarı sistemi ile donatıldı.Lis, “Burası spor salonumuz. Tüm aletler var. Askerler boş zamanlarında buraya gelerek spor yapabilir” dedi.Askerler arasında, sivil hayatta beden eğitimi öğretmenliği ve fitness eğitmenliği yapan kişilerin bulunduğunu ve bu kişilerin diğer askerlere düzgün bir şekilde spor yapmaya yardımcı olduğunu anlatan Lis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kasların yırtılmasın diye hangi ağırlıklarla başlanmalı, hangi egzersizler yapılmalı, bunları gösteriyorlar. Elbette arkadaşlar zarar görmesin diye tavsiyelerde bulunuyorlar.”Toprak altında 3 metre derinlikte yer alan şehirdeki geçitlerin ve hendeklerin toplam uzunluğu üç kilometreyi geçiyor.
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Herson cephesinde görev yapan Rus askerler ‘yer altı şehir’ inşa etti
Sputnik Türkiye
Herson cephesinde görev yapan Rus askerler ‘yer altı şehir’ inşa etti
2024-02-16T20:32+0300
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video, rusya, herson, ukrayna, видео, asker, insansız hava aracı (iha)
video, rusya, herson, ukrayna, видео, asker, insansız hava aracı (iha)
Herson cephesinde görev yapan Rus askerler ‘yer altı şehir’ inşa etti
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinin Herson istikametinde görev yapan Dnepr Askeri Grubu personelinin ‘yer altı şehir’ inşa ettiği belirtildi.
Dnepr Askeri Grubu’na bağlı bir alayın stok hizmetinin Lis kabalı başkanı, Sputnik muhabirine açıklamasında, “Burada yer altı şehir organize ettik. Önceliğimiz askerleri topçu mermiler, şarapnel ve İHA’lardan atılan bombalara karşı korumak. Gördüğünüz gibi, askerlerin kaldığı tüm sığınaklar havaalanı levhaları ile kaplı, üzeri de toprakla örtülü. Başlıca amaç, görevini yerine getirmesi için askerleri korumak” ifadesini kullandı.
‘Yer altı şehirde’ yatak odaları, mutfak, yemekhane, hamam, spor salonu, çamaşırhane, kurutma odası, giyim tamirhanesi ve kuaför var.
Alayın aşçı başı, “Önce bezelye çorbası veriyoruz, sonra karabuğday lapası ile konserve et geliyor. Her şey düzene göre, kurala göre. Arkadaşlar memnun. Ev yemeği gibi olduğunu söylüyorlar. En çok makarna istiyorlar ve borş seviyorlar” diye anlattı.
Mutfak 75 kişi kapasitesine sahip. 6-8 kişi kapasiteli yatak odaları da soba, iç ve dış iletişim, elektrik ve merkezi uyarı sistemi ile donatıldı.
Lis, “Burası spor salonumuz. Tüm aletler var. Askerler boş zamanlarında buraya gelerek spor yapabilir” dedi.
Askerler arasında, sivil hayatta beden eğitimi öğretmenliği ve fitness eğitmenliği yapan kişilerin bulunduğunu ve bu kişilerin diğer askerlere düzgün bir şekilde spor yapmaya yardımcı olduğunu anlatan Lis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kasların yırtılmasın diye hangi ağırlıklarla başlanmalı, hangi egzersizler yapılmalı, bunları gösteriyorlar. Elbette arkadaşlar zarar görmesin diye tavsiyelerde bulunuyorlar.”
Toprak altında 3 metre derinlikte yer alan şehirdeki geçitlerin ve hendeklerin toplam uzunluğu üç kilometreyi geçiyor.