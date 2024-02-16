https://sputniknews.com.tr/20240216/bidendan-netanyahuya-refah-uyarisi-1080790040.html

Biden'dan Netanyahu'ya 'Refah' uyarısı

Biden'dan Netanyahu'ya 'Refah' uyarısı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, sivillerin güvenliğinin sağlanmasını öngören inandırıcı bir plan... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T10:48+0300

2024-02-16T10:48+0300

2024-02-16T10:48+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

refah sınır kapısı

joe biden

abd

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İsrail'in Refah saldırısının ele alındığı görüşmede Biden, Netanyahu'ya Refah kentine sivillerin güvenliğinin sağlayacak inandırıcı ve uygulanabilir bir plan hazırlamadan saldırılmaması gerektiğini vurguladı.Görüşmede ikili, rehine takasına ilişkin müzakereleri de konuşurken Biden, tüm esirlerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için çok çalışacaklarını kaydetti.İsrail'in Refah bölgesine saldırı planıGazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgeyi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240215/zelenskiyin-biden-verdigi-hediye-kriz-yaratti-kirmamak-icin-kabul-ettik-1080755167.html

filistin

refah sınır kapısı

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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, refah sınır kapısı, joe biden, abd