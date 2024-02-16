https://sputniknews.com.tr/20240216/bidendan-netanyahuya-refah-uyarisi-1080790040.html
Biden'dan Netanyahu'ya 'Refah' uyarısı
Biden'dan Netanyahu'ya 'Refah' uyarısı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, sivillerin güvenliğinin sağlanmasını öngören inandırıcı bir plan... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T10:48+0300
2024-02-16T10:48+0300
2024-02-16T10:48+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
refah sınır kapısı
joe biden
abd
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İsrail'in Refah saldırısının ele alındığı görüşmede Biden, Netanyahu'ya Refah kentine sivillerin güvenliğinin sağlayacak inandırıcı ve uygulanabilir bir plan hazırlamadan saldırılmaması gerektiğini vurguladı.Görüşmede ikili, rehine takasına ilişkin müzakereleri de konuşurken Biden, tüm esirlerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için çok çalışacaklarını kaydetti.İsrail'in Refah bölgesine saldırı planıGazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgeyi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240215/zelenskiyin-biden-verdigi-hediye-kriz-yaratti-kirmamak-icin-kabul-ettik-1080755167.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, refah sınır kapısı, joe biden, abd
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, refah sınır kapısı, joe biden, abd
Biden'dan Netanyahu'ya 'Refah' uyarısı
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, sivillerin güvenliğinin sağlanmasını öngören inandırıcı bir plan hazırlamadan Refah kentine saldırmaktan kaçınma uyarısı yaptı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İsrail'in Refah saldırısının ele alındığı görüşmede Biden, Netanyahu'ya Refah kentine sivillerin güvenliğinin sağlayacak inandırıcı ve uygulanabilir bir plan hazırlamadan saldırılmaması gerektiğini vurguladı.
Görüşmede ikili, rehine takasına ilişkin müzakereleri de konuşurken Biden, tüm esirlerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için çok çalışacaklarını kaydetti.
İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı
Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.
İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgeyi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.
Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.
Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.