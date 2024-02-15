“Türkiye’nin bir taraftan Batı, Amerika, NATO ile bir ilişkileri var. O ilişki yıllardır devam eden bir ekseninde sürüyor. Ama diğer yandan da Rusya Türkiye’nin komşusu. Türkiye bu konuda uluslararası ilişkileri ile, uluslararası kurumlar ile ilişkileri ile, uluslararası güvenlik kurumları ile ilişkileri ile mesela NATO ile, komşularının hassasiyetlerini çıkarlarını yönetmeyi becerebilen bir ülke. Ukrayna Rusya krizi başladığında Batı ülkelerinin ortaya koyduğu ambargo rejimine dahil olmayacağını açık bir şekilde söyledi. Ukrayna meselesinde önce Rusya ile silah ilişkilerinde silah alım satım ilişkilerinde benzer bir tepki geldi ama bundan vazgeçmedi. Türkiye, ABD’ye 'Bu benim Rusya ile müstakil bir ilişkim' dedi. Batı ile gerilimler oldu ama Türkiye o ilişkilerini de yönetti. Dolayısıyla Türkiye’nin bu konuda bir tecrübesi var. Komşuları da Türkiye’nin bu tecrübesinin farkında. Herkes şunu biliyor ki ikili ilişkileri Türkiye, diğer ilişkileri karıştırmadan yönetme kabiliyetini özellikle son on yılda gözüktüğü üzere ortaya koymuş bir ülke.”