https://sputniknews.com.tr/20240215/super-kupa-finalinin-tarihi-belli-oldu-1080754420.html

Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu

Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak ertelenmiş Süper Kupa finalinin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra oynanacağını... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T10:41+0300

2024-02-15T10:41+0300

2024-02-15T10:41+0300

spor

ali koç

süper kupa

seçim

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/14/1051939679_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_01777911721c601c407eaa6fb5fa7f5e.jpg

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi ülkede gündem olmuştu. İki takımın ortak kararıyla ertelenen müsabakanın ne zaman oynanacağı da merak ediliyor.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halk TV'ye yaptığı açıklamada Süper Kupa maçının 31 Mart seçimlerinden sonra yapılacağını duyurdu.Net tarihin belli olmadığını söyleyen Koç, müsabakanın nisan ayı içerisinde yapılmasının ise kesin olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240106/fenerbahce-baskani-ali-koctan-super-kupa-aciklamasi-biz-hicbir-sozlesme-gormedik-1079370926.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali koç, süper kupa, seçim