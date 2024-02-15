https://sputniknews.com.tr/20240215/super-kupa-finalinin-tarihi-belli-oldu-1080754420.html
Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu
Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak ertelenmiş Süper Kupa finalinin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra oynanacağını... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T10:41+0300
2024-02-15T10:41+0300
2024-02-15T10:41+0300
spor
ali koç
süper kupa
seçim
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29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi ülkede gündem olmuştu. İki takımın ortak kararıyla ertelenen müsabakanın ne zaman oynanacağı da merak ediliyor.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halk TV'ye yaptığı açıklamada Süper Kupa maçının 31 Mart seçimlerinden sonra yapılacağını duyurdu.Net tarihin belli olmadığını söyleyen Koç, müsabakanın nisan ayı içerisinde yapılmasının ise kesin olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240106/fenerbahce-baskani-ali-koctan-super-kupa-aciklamasi-biz-hicbir-sozlesme-gormedik-1079370926.html
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ali koç, süper kupa, seçim
ali koç, süper kupa, seçim
Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak ertelenmiş Süper Kupa finalinin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra oynanacağını açıkladı.
29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi ülkede gündem olmuştu. İki takımın ortak kararıyla ertelenen müsabakanın ne zaman oynanacağı da merak ediliyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halk TV'ye yaptığı açıklamada Süper Kupa maçının 31 Mart seçimlerinden sonra yapılacağını duyurdu.
Net tarihin belli olmadığını söyleyen Koç, müsabakanın nisan ayı içerisinde yapılmasının ise kesin olduğunun altını çizdi.