https://sputniknews.com.tr/20240215/rusyanin-ukraynaya-gerceklestirdigi-yatirimlar--1080774058.html

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği 'yatırımlar'

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği 'yatırımlar'

Sputnik Türkiye

1991-2013 yıllarında Rusya, Ukrayna'nın ekonomisine yaklaşık 250 milyar dolarlık 'yatırım' gerçekleştirdi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T20:01+0300

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Ukrayna'nın kabul ettiği Rusya'ya 610 milyon dolarlık borcunu 2015'te ödemesi gerekiyordu, ancak bugüne kadar bu ödeme yapmayı reddediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın ekonomisine yaptığı 'yatırımlar', Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, rusya, ukrayna, yatırım, ekonomi, инфографика