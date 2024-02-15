https://sputniknews.com.tr/20240215/rusyanin-ukraynaya-gerceklestirdigi-yatirimlar--1080774058.html
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği 'yatırımlar'
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği 'yatırımlar'
Sputnik Türkiye
1991-2013 yıllarında Rusya, Ukrayna'nın ekonomisine yaklaşık 250 milyar dolarlık 'yatırım' gerçekleştirdi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T20:01+0300
2024-02-15T20:01+0300
2024-02-15T20:01+0300
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Ukrayna'nın kabul ettiği Rusya'ya 610 milyon dolarlık borcunu 2015'te ödemesi gerekiyordu, ancak bugüne kadar bu ödeme yapmayı reddediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın ekonomisine yaptığı 'yatırımlar', Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, ukrayna, yatırım, ekonomi, инфографика
infografik, rusya, ukrayna, yatırım, ekonomi, инфографика
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği 'yatırımlar'
1991-2013 yıllarında Rusya, Ukrayna'nın ekonomisine yaklaşık 250 milyar dolarlık 'yatırım' gerçekleştirdi.
Ukrayna'nın kabul ettiği Rusya'ya 610 milyon dolarlık borcunu 2015'te ödemesi gerekiyordu, ancak bugüne kadar bu ödeme yapmayı reddediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın ekonomisine yaptığı 'yatırımlar', Sputnik'in infografiğinde.