https://sputniknews.com.tr/20240215/rusya-ukraynanin-savunma-sanayi-tesislerini-imha-etti-1080778395.html
Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerini imha etti
Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerini imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve kara bazlı silahlarla yapılan grup atışı sonucunda Ukrayna'nın önemli savunma... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T19:05+0300
2024-02-15T19:05+0300
2024-02-15T19:05+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
kupyansk
donetsk
herson
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu için uçak motorları, elektronik harp ve haberleşme ekipmanı, havan mermileri imal eden savunma sanayi işletmeleri ile askeri teçhizat için yakıt üreten fabrikalara bu sabah yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve kara bazlı silahlarla grup atışı gerçekleştirdi.Bakanlık, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurgulayarak çok sayıda asker ve teçhizat imha edildiğini duyurdu.Açıklamada şu bilgiler yer aldı:Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu 72. mekanize tugayının komuta merkezini imha ederken 102 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 1 MiG-29 savaş uçağı, 96 İHA ile ABD yapımı HIMARS tipi 8 roket de imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240215/putin-abd-secimlerinde-kimin-kazanmasini-tercih-edecegini-acikladi-biden-mi-trump-mi-1080750795.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, kupyansk, donetsk, herson, insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, kupyansk, donetsk, herson, insansız hava aracı (iha)
Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerini imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve kara bazlı silahlarla yapılan grup atışı sonucunda Ukrayna'nın önemli savunma sanayi tesislerinin vurulduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.
Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu için uçak motorları, elektronik harp ve haberleşme ekipmanı, havan mermileri imal eden savunma sanayi işletmeleri ile askeri teçhizat için yakıt üreten fabrikalara bu sabah yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve kara bazlı silahlarla grup atışı gerçekleştirdi.
Bakanlık, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurgulayarak çok sayıda asker ve teçhizat imha edildiğini duyurdu.
Açıklamada şu bilgiler yer aldı:
Kupyansk
yönünde 1 saldırıyı püskürterek Ukrayna ordusunun insan gücü ve teçhizatına ağır darbe vuran Rus güçleri, 105 Ukraynalı askeri
öldürdü.
Krasnıy Liman
yönünde Rus birlikler, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve 2 saldırıyı akamete uğrattı. Ukrayna tarafı 305 askerini
yitirdi.
Donetsk
yönünde bastırılan 10 saldırı sonucunda daha avantajlı hat ve mevziler ele geçirildi, 360 Ukrayna askeri etkisiz hale
getirildi.
Güney Donetsk
yönünde Ukrayna ordusu birliklerine ağır darbe vuruldu ve 200 asker öldürüldü.
Herson
yönünde öldürülen asker sayısı 20
olarak kaydedildi.
Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu 72. mekanize tugayının komuta merkezini imha ederken 102 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 1 MiG-29 savaş uçağı, 96 İHA ile ABD yapımı HIMARS tipi 8 roket de imha edildi.