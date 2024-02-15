https://sputniknews.com.tr/20240215/rusya-ukraynanin-savunma-sanayi-tesislerini-imha-etti-1080778395.html

Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerini imha etti

Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerini imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve kara bazlı silahlarla yapılan grup atışı sonucunda Ukrayna'nın önemli savunma... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T19:05+0300

2024-02-15T19:05+0300

2024-02-15T19:05+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

kupyansk

donetsk

herson

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusu için uçak motorları, elektronik harp ve haberleşme ekipmanı, havan mermileri imal eden savunma sanayi işletmeleri ile askeri teçhizat için yakıt üreten fabrikalara bu sabah yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve kara bazlı silahlarla grup atışı gerçekleştirdi.Bakanlık, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurgulayarak çok sayıda asker ve teçhizat imha edildiğini duyurdu.Açıklamada şu bilgiler yer aldı:Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu 72. mekanize tugayının komuta merkezini imha ederken 102 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 1 MiG-29 savaş uçağı, 96 İHA ile ABD yapımı HIMARS tipi 8 roket de imha edildi.

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, kupyansk, donetsk, herson, insansız hava aracı (iha)