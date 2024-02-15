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https://sputniknews.com.tr/20240215/maden-kazasinin-arastirilmasina-iliskin-komisyon-kurulmasina-dair-karar-resmi-gazetede-1080746804.html
Maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de
Maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de
Sputnik Türkiye
Erzincan’daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
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Erzincan İliç’te meydan gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Komisyon 22 üyeden kurulacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerekirse Ankara dışında da çalışabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240214/maden-sahasindaki-toprak-kaymasiyla-ilgili-arastirma-komisyonu-kuruldu--1080743099.html
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erzincan, maden, tbmm, resmi gazete

Maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de

01:12 15.02.2024
© AA / Kemal ÖzdemirErzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© AA / Kemal Özdemir
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Erzincan’daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Erzincan İliç’te meydan gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Komisyon 22 üyeden kurulacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerekirse Ankara dışında da çalışabilecek.
TBMM Türkiye Meclis Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
TÜRKİYE
Maden sahasındaki toprak kaymasıyla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu
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