https://sputniknews.com.tr/20240215/maden-kazasinin-arastirilmasina-iliskin-komisyon-kurulmasina-dair-karar-resmi-gazetede-1080746804.html

Maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de

Maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de

Sputnik Türkiye

Erzincan’daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T01:12+0300

2024-02-15T01:12+0300

2024-02-15T01:12+0300

türkiye

erzincan

maden

tbmm

resmi gazete

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Erzincan İliç’te meydan gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Komisyon 22 üyeden kurulacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerekirse Ankara dışında da çalışabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240214/maden-sahasindaki-toprak-kaymasiyla-ilgili-arastirma-komisyonu-kuruldu--1080743099.html

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erzincan, maden, tbmm, resmi gazete