https://sputniknews.com.tr/20240215/maden-kazasinin-arastirilmasina-iliskin-komisyon-kurulmasina-dair-karar-resmi-gazetede-1080746804.html
Maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de
Maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de
Sputnik Türkiye
Erzincan’daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T01:12+0300
2024-02-15T01:12+0300
2024-02-15T01:12+0300
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erzincan
maden
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Erzincan İliç’te meydan gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Komisyon 22 üyeden kurulacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerekirse Ankara dışında da çalışabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240214/maden-sahasindaki-toprak-kaymasiyla-ilgili-arastirma-komisyonu-kuruldu--1080743099.html
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erzincan, maden, tbmm, resmi gazete
erzincan, maden, tbmm, resmi gazete
Maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de
Erzincan’daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Erzincan İliç’te meydan gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Komisyon 22 üyeden kurulacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerekirse Ankara dışında da çalışabilecek.