https://sputniknews.com.tr/20240215/kuaforu-ucreti-muhasebecim-gonderecek-diyerek-15-bin-lira-dolandirdi-1080767224.html

Kuaförü 'Ücreti muhasebecim gönderecek' diyerek 15 bin lira dolandırdı

Kuaförü 'Ücreti muhasebecim gönderecek' diyerek 15 bin lira dolandırdı

Sputnik Türkiye

Beyoğlu’nda bir kuaföre gelen kadın, baştan aşağı tüm işlemleri yaptırdıktan sonra parayı muhasebecisinin göndereceğini söyleyerek, 15 bin lirayı ödemeden... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T15:43+0300

2024-02-15T15:43+0300

2024-02-15T15:43+0300

yaşam

kuaför

dolandırıcılık

ücret

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Bir kadın, kuaför dükkanına gelerek tüm saç, cilt ve vücut bakımlarını yaptırmak istediğini söyledi. İşlemlerin bitmesinin ardından saçları için farklı işlemler de isteyen kadın, toplamda 15 bin lira tutan ücreti muhasebecisinin ödeyeceğini söyledi."Muhasebecim ödeyecek" diyerek kayıplara karıştıDükkan sahibinden banka hesap numarasını alan kadın, ceketini giydikten sonra sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Dolandırıcı kadının daha önce de aynı mahallede bulunan bir büfeye giderek aynı yöntemle 3 bin 500 liralık ürün aldığı öğrenildi. Her dükkana farklı isimler söyleyerek dolandırıcılık yapan kadının kuaförden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.“Hesap numarası istedi ve kaçtı”Yaşananları anlatan Sedat Karahan, “Ben Beyoğlu’nda bayan kuaförlüğü yapıyorum. İsminin Eda olduğunu söyleyen bir kadın gelerek, saç, cilt ve vücut bakımlarını yaptırdı. Sonrasında ek kaynak saç istediğini söyledi ve birçok işlem yaptık. Bizden parayı göndermek için hesap numarası istedi ve kaçtı. Aynı şekilde aşağıda bulunan büfeye de aynı yöntemi uygulamış. Onları 3 bin 500 lira, bizi ise 15 bin lira dolandırdı. Ben kendisine hakkımı helal etmiyorum” dedi.İş yeri sahibi olayla ilgili emniyete giderek şikayetçi oldu.

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Sputnik Türkiye

kuaför, dolandırıcılık, ücret