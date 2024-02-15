https://sputniknews.com.tr/20240215/ispanya-nufusu-gocmenler-sayesinde-artista-1080766362.html

İspanya nüfusu ‘göçmenler sayesinde’ artışta

İspanya nüfusu ‘göçmenler sayesinde’ artışta

Sputnik Türkiye

Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre İspanya'nın nüfusunun 2023 sonu itibarıyla 48 milyonu geçtiği bildirilirken, nüfus artışında göçmen... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T14:34+0300

2024-02-15T14:34+0300

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İspanya’da nüfusun bir yıl öncesine göre 507 bin 548 artışla 48 milyon 592 bin 909 milyona ulaştığı kaydedilirken, ülkedeki göçmen sayısı ilk defa 6 milyonun üzerine çıktı.Ülkede, 1 Ocak 2024 itibarıyla kayıtlı 42 milyon 101 bin 407 İspanyol vatandaşı, 6 milyon 491 bin 502 göçmen bulunuyor.İspanya'da 2000'de 1 milyon 572 bin 13, 2010'da 5 milyon 252 bin 473, 2020'de ise 5 milyon 402 bin 702 kayıtlı göçmen nüfusu bulunuyordu.Ülkede göçmen nüfus arasında ilk sırada, sayıları 885 binin üzerinde olan Faslılar yer alırken bunu, 620 binle Romanyalılar, 320 binle Kolombiyalılar, 290 bin ile İngilizler, 275 binle İtalyanlar izliyor.İspanya'daki kayıtlı Türk nüfusunun sayısı ise 6 bin civarında bulunuyor.

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ispanya, nüfus, nüfus sayımı, göçmen, göçmen krizi, avrupa birliği, avrupa