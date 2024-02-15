https://sputniknews.com.tr/20240215/erdogan-niyetimiz-ulkemizin-tamamini-gercek-belediyecilikle-bulusturmak-1080766576.html
Erdoğan: Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek
Erdoğan: Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek" dedi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T14:59+0300
2024-02-15T14:59+0300
2024-02-15T15:26+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240215/erdogan-putinin-aciklamalarinda-acik-soylemem-gerekirse-samimiyet-var-1080760574.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek
14:59 15.02.2024 (güncellendi: 15:26 15.02.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu:
Eski ve yeni genel başkanları, belediye başkan adayları ve aday olamayanları ile hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek
Niyetimiz ülkemizin tamamını gerçek belediyecilikle buluşturmak
Maalesef bu sabah Marmara’da bir kargo gemisinin fırtınadan dolayı battığının haberini aldık. Dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı zorlu hava şartlarına rağmen, bu kardeşlerimizin kurtarılması için çalışmalarımız devam ediyor.