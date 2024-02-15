Erdoğan: Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek

Eski ve yeni genel başkanları, belediye başkan adayları ve aday olamayanları ile hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek

Maalesef bu sabah Marmara’da bir kargo gemisinin fırtınadan dolayı battığının haberini aldık. Dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı zorlu hava şartlarına rağmen, bu kardeşlerimizin kurtarılması için çalışmalarımız devam ediyor.