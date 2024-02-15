https://sputniknews.com.tr/20240215/anket-yunanistan-en-cok-macrona-guveniyor-1080764127.html
Anket: Yunanistan en çok Macron'a güveniyor
Anket: Yunanistan en çok Macron'a güveniyor
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da bin 26 kişi üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Yunanlar yabancı lider olarak en çok Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a güveniyor. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T14:01+0300
2024-02-15T14:01+0300
2024-02-15T14:05+0300
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fransa
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Atina merkezli Kathimerini gazetesi tarafından Yunanistan çapında yürütülen bir ankete göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanlıların en çok güvendiği yabancı lider olarak belirlendi.Yunanlar neden Macron'u seçti?28-30 Ocak tarihleri arasında bin 26 kişi üzerinde gerçekleştirilen ankete göre, halkın yüzde 33'ü Macron'a güvenme nedeni olarak Yunanistan ile ilgili meselelerdeki duruşunu ve rolünü işaret etti.Araştırmanın sonuçları, ABD Başkanı Joe Biden yüzde 22 ile ikinci seçildiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yüzde 17 ile üçüncü sırada yer aldığını gösterdi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.
https://sputniknews.com.tr/20240215/erdogan-putinin-aciklamalarinda-acik-soylemem-gerekirse-samimiyet-var-1080760574.html
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yunanistan, emmanuel macron, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, abd, joe biden, rusya, vladimir putin, fransa
yunanistan, emmanuel macron, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, abd, joe biden, rusya, vladimir putin, fransa
Anket: Yunanistan en çok Macron'a güveniyor
14:01 15.02.2024 (güncellendi: 14:05 15.02.2024)
Yunanistan'da bin 26 kişi üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Yunanlar yabancı lider olarak en çok Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a güveniyor.
Atina merkezli Kathimerini gazetesi tarafından Yunanistan çapında yürütülen bir ankete göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanlıların en çok güvendiği yabancı lider olarak belirlendi.
Yunanlar neden Macron'u seçti?
28-30 Ocak tarihleri arasında bin 26 kişi üzerinde gerçekleştirilen ankete göre, halkın yüzde 33'ü Macron'a güvenme nedeni olarak Yunanistan ile ilgili meselelerdeki duruşunu ve rolünü işaret etti.
Araştırmanın sonuçları, ABD Başkanı Joe Biden yüzde 22 ile ikinci seçildiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yüzde 17 ile üçüncü sırada yer aldığını gösterdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.