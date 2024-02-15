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Altın madeni fay üzerinde kurulu: 'Fay 6.5 büyüklüğünde deprem yaratabilir'
Altın madeni fay üzerinde kurulu: 'Fay 6.5 büyüklüğünde deprem yaratabilir'
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Erzincan İliç'te 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasının yankıları sürerken madenin aktif fay hattının üzerinde yer aldığı ve bu fayın raporlarda... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T14:25+0300
2024-02-15T14:25+0300
türkiye
fay
erzincan
maden
altın
okan tüysüz
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Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketine ait altın madeninde meydana gelen heyelan faciasının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen toprak altında kalan 9 işçiye henüz ulaşılamadı.NTV'nin haberine göre bilim insanları İliç'teki maden faciasının yaşandığı bölgeyle ilgili çarpıcı bir ayrıntıya dikkat çekerken Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bu altın madeni diri fay hattı üzerinde kurulu olduğu ortaya çıktı.Ancak iddiaya göre, diri fay madenle ilgili hazırlanan raporlarda gözükmüyor.Prof. Dr. Okan Tüysüz olası bir depremde hem maden işçilerinin hem de çevrenin zarar görebileceğine vurgu yaparak uyarılarda bulundu.Tüysüz, inşaya yönelik çalışmalarda 2006 yönetmeliğinin dikkate alınıp 2021 tarihindeki raporda bile eski verilerin kullanıldığını ifade etti. "Böylesine kritik bir madenin diri fay üzerinde yer alması ileride olabilecek depremlerde başka problemlere neden olabilir." diyen Tüysüz, "Bunun ciddiyetle araştırılması gerekir." ifadelerini kullandı.Tüysüz, olası bir depremde hem maden işçilerinin hem de çevrenin zarar görebileceğine vurgu yaptı.Çöpler madeninin üzerinde Munzur Segmenti olarak bilinen bir fayın havuzunun aşağı yukarı 300 metre yakınından geçtiğini dile getiren Tüysüz, "Bu fayın uzunluğu 35 kilometredir. 35 kilometrelik bir fay da aşağı yukarı 6,5 büyüklüğünde bir deprem yaratır." açıklamasında bulundu.Yaşanan toprak kaymasının deprem sırasında da meydana gelebileceğinin altını çizen Tüysüz, "Burada siyanür havuz var. Bu havuzun yıkılmasına neden olabilir. Hem madene hem de çevreye zarar verebilir." dedi.Tüysüz, altın madenindeki toprak kaymasıyla oluşabilecek çevre kirliliğine de dikkat çekerek "1 ton kaya işletildiğinde 1 gram yarım altın elde ediyorsunuz. Bunun için de siyanür kullanmak zorundasınız. Bugünkü kazada bu kontrolsüz hale gelmiştir. Doğal olarak siyanür yıkanmış olsa da kalıp bir çevre kirliliği yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincan-ilicteki-maden-faciasinda-saha-sorumlusu-4-kisi-gozaltina-alindi-1080717592.html
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fay, erzincan, maden, altın, okan tüysüz
fay, erzincan, maden, altın, okan tüysüz

Altın madeni fay üzerinde kurulu: 'Fay 6.5 büyüklüğünde deprem yaratabilir'

14:25 15.02.2024
© AA / Mehmet YalçınerErzincan'da maden ocağındaki toprak kayması
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© AA / Mehmet Yalçıner
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Erzincan İliç'te 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasının yankıları sürerken madenin aktif fay hattının üzerinde yer aldığı ve bu fayın raporlarda gösterilmediği ortaya çıktı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu fayın uzunluğu 35 kilometredir. 35 kilometrelik bir fay da aşağı yukarı 6,5 büyüklüğünde bir deprem yaratır." dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketine ait altın madeninde meydana gelen heyelan faciasının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen toprak altında kalan 9 işçiye henüz ulaşılamadı.

NTV'nin haberine göre bilim insanları İliç'teki maden faciasının yaşandığı bölgeyle ilgili çarpıcı bir ayrıntıya dikkat çekerken Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bu altın madeni diri fay hattı üzerinde kurulu olduğu ortaya çıktı.

Ancak iddiaya göre, diri fay madenle ilgili hazırlanan raporlarda gözükmüyor.

Prof. Dr. Okan Tüysüz olası bir depremde hem maden işçilerinin hem de çevrenin zarar görebileceğine vurgu yaparak uyarılarda bulundu.

Tüysüz, inşaya yönelik çalışmalarda 2006 yönetmeliğinin dikkate alınıp 2021 tarihindeki raporda bile eski verilerin kullanıldığını ifade etti. "Böylesine kritik bir madenin diri fay üzerinde yer alması ileride olabilecek depremlerde başka problemlere neden olabilir." diyen Tüysüz, "Bunun ciddiyetle araştırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Tüysüz, olası bir depremde hem maden işçilerinin hem de çevrenin zarar görebileceğine vurgu yaptı.

Çöpler madeninin üzerinde Munzur Segmenti olarak bilinen bir fayın havuzunun aşağı yukarı 300 metre yakınından geçtiğini dile getiren Tüysüz, "Bu fayın uzunluğu 35 kilometredir. 35 kilometrelik bir fay da aşağı yukarı 6,5 büyüklüğünde bir deprem yaratır." açıklamasında bulundu.

Yaşanan toprak kaymasının deprem sırasında da meydana gelebileceğinin altını çizen Tüysüz, "Burada siyanür havuz var. Bu havuzun yıkılmasına neden olabilir. Hem madene hem de çevreye zarar verebilir." dedi.

Tüysüz, altın madenindeki toprak kaymasıyla oluşabilecek çevre kirliliğine de dikkat çekerek "1 ton kaya işletildiğinde 1 gram yarım altın elde ediyorsunuz. Bunun için de siyanür kullanmak zorundasınız. Bugünkü kazada bu kontrolsüz hale gelmiştir. Doğal olarak siyanür yıkanmış olsa da kalıp bir çevre kirliliği yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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