https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-ordusu-energodar-kentinin-merkezine-ihali-saldiri-duzenledi-1080742378.html
Ukrayna ordusu Energodar kentinin merkezine İHA saldırısı düzenledi
Ukrayna ordusu Energodar kentinin merkezine İHA saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Zaporojye nükleer santralinin yakınında bulunan Energodar şehrinin yönetimi, Ukrayna ordusunun kentin merkezine insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığını... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T19:12+0300
2024-02-14T19:12+0300
2024-02-14T19:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
zaporojye
zaporizhzhya nükleer santrali
iha
insansız hava aracı (iha)
vladimir rogov
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054573390_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_91e23098ab4c0d5cd3988159d67b0648.jpg
Energodar Belediye Başkanı Eduard Senovoz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınında yer alan kente ‘kamikaze’ tipi İHA’larla saldırdığını, 3 saldırının şehir merkezine isabet ettiğini bildirdi.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Senovoz, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Energodar’a kamikaze drone'larla saldırdı. An itibarı ile kent merkezine 3 saldırı isabet etti. Yaralılar ve meydana gelen tahribat ile ilgili bilgiler netleştiriliyor” ifadelerini kullandı.Senovoz ayrıca kent sakinlerini dikkatli olma ve tetikte kalma çağrısında bulundu.Daha sonra tekrar bir paylaşım yapan Senovoz, Moskova saati ile 18.10 (TSİ ile aynı) sularında bir İHA saldırısının daha tespit edildiğini duyurdu, saldırıların yaralanmalara yol açmadığını ifade etti.Daha önce Zaporojye bölgesinin 'Rusya'yla Beraberiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Energodar’da 2 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240214/kremlin-putinin-turkiye-ziyareti-rusyadaki-secimlerden-once-gerceklesebilir-1080738238.html
ukrayna
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054573390_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_2244118f6cc8ebf9ad0c5f76a235fb7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir rogov
ukrayna, ukrayna ordusu, zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir rogov
Ukrayna ordusu Energodar kentinin merkezine İHA saldırısı düzenledi
19:12 14.02.2024 (güncellendi: 19:14 14.02.2024)
Zaporojye nükleer santralinin yakınında bulunan Energodar şehrinin yönetimi, Ukrayna ordusunun kentin merkezine insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığını bildirdi.
Energodar Belediye Başkanı Eduard Senovoz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınında yer alan kente ‘kamikaze’ tipi İHA’larla saldırdığını, 3 saldırının şehir merkezine isabet ettiğini bildirdi.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Senovoz, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Energodar’a kamikaze drone'larla saldırdı. An itibarı ile kent merkezine 3 saldırı isabet etti. Yaralılar ve meydana gelen tahribat ile ilgili bilgiler netleştiriliyor” ifadelerini kullandı.
Senovoz ayrıca kent sakinlerini dikkatli olma ve tetikte kalma çağrısında bulundu.
Daha sonra tekrar bir paylaşım yapan Senovoz, Moskova saati ile 18.10 (TSİ ile aynı) sularında bir İHA saldırısının daha tespit edildiğini duyurdu, saldırıların yaralanmalara yol açmadığını ifade etti.
Daha önce Zaporojye bölgesinin 'Rusya'yla Beraberiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Energodar’da 2 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.