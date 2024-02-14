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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-ordusu-energodar-kentinin-merkezine-ihali-saldiri-duzenledi-1080742378.html
Ukrayna ordusu Energodar kentinin merkezine İHA saldırısı düzenledi
Ukrayna ordusu Energodar kentinin merkezine İHA saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Zaporojye nükleer santralinin yakınında bulunan Energodar şehrinin yönetimi, Ukrayna ordusunun kentin merkezine insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığını... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T19:12+0300
2024-02-14T19:14+0300
ukrayna krizi
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zaporizhzhya nükleer santrali
iha
insansız hava aracı (iha)
vladimir rogov
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Energodar Belediye Başkanı Eduard Senovoz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınında yer alan kente ‘kamikaze’ tipi İHA’larla saldırdığını, 3 saldırının şehir merkezine isabet ettiğini bildirdi.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Senovoz, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Energodar’a kamikaze drone'larla saldırdı. An itibarı ile kent merkezine 3 saldırı isabet etti. Yaralılar ve meydana gelen tahribat ile ilgili bilgiler netleştiriliyor” ifadelerini kullandı.Senovoz ayrıca kent sakinlerini dikkatli olma ve tetikte kalma çağrısında bulundu.Daha sonra tekrar bir paylaşım yapan Senovoz, Moskova saati ile 18.10 (TSİ ile aynı) sularında bir İHA saldırısının daha tespit edildiğini duyurdu, saldırıların yaralanmalara yol açmadığını ifade etti.Daha önce Zaporojye bölgesinin 'Rusya'yla Beraberiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Energodar’da 2 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240214/kremlin-putinin-turkiye-ziyareti-rusyadaki-secimlerden-once-gerceklesebilir-1080738238.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir rogov
ukrayna, ukrayna ordusu, zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, iha, insansız hava aracı (iha), vladimir rogov

Ukrayna ordusu Energodar kentinin merkezine İHA saldırısı düzenledi

19:12 14.02.2024 (güncellendi: 19:14 14.02.2024)
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Multimedya arşivine gidinZaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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Zaporojye nükleer santralinin yakınında bulunan Energodar şehrinin yönetimi, Ukrayna ordusunun kentin merkezine insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığını bildirdi.
Energodar Belediye Başkanı Eduard Senovoz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınında yer alan kente ‘kamikaze’ tipi İHA’larla saldırdığını, 3 saldırının şehir merkezine isabet ettiğini bildirdi.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Senovoz, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Energodar’a kamikaze drone'larla saldırdı. An itibarı ile kent merkezine 3 saldırı isabet etti. Yaralılar ve meydana gelen tahribat ile ilgili bilgiler netleştiriliyor” ifadelerini kullandı.
Senovoz ayrıca kent sakinlerini dikkatli olma ve tetikte kalma çağrısında bulundu.
Daha sonra tekrar bir paylaşım yapan Senovoz, Moskova saati ile 18.10 (TSİ ile aynı) sularında bir İHA saldırısının daha tespit edildiğini duyurdu, saldırıların yaralanmalara yol açmadığını ifade etti.
Daha önce Zaporojye bölgesinin 'Rusya'yla Beraberiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Energodar’da 2 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.
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