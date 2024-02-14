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TFF'den Eryaman Stadı kararı
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TFF'den Eryaman Stadı kararı
TFF'den Eryaman Stadı kararı
Sputnik Türkiye
TFF, Ankaragücü-Galatasaray maçının Eryaman Stadı'nda oynanmasına karar verdi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T14:50+0300
2024-02-14T14:50+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff), ankaragücü, galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff), ankaragücü, galatasaray

TFF'den Eryaman Stadı kararı

14:50 14.02.2024
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TFF, Ankaragücü-Galatasaray maçının Eryaman Stadı'nda oynanmasına karar verdi.
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