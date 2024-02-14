https://sputniknews.com.tr/20240214/rusyanin-drel-hava-bombasinin-teknik-ozellikleri-nelerdir--1080737281.html
Rusya'nın Drel hava bombasının teknik özellikleri nelerdir?
Rusya'nın Drel hava bombasının teknik özellikleri nelerdir?
Sputnik Türkiye
İlk partisinin seri üretimine 2024'te başlanması planlanan yeni Rus Drel (Matkap) hava bombası, farklı güvenlik seviyelerindeki hedefleri imha edebiliyor... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T18:12+0300
2024-02-14T18:12+0300
2024-02-14T18:12+0300
multimedya
infografik
rusya
bomba
hava savunma sistemi
hava bombası
uçak
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Bombanın savaş başlığında ise kaset teknolojisi kullanılıyor. Motoru bulunmayan bomba, taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra 30 kilometreden fazla bir mesafeyi kendi başına kat edebiliyor. Bu tür bombalarla donatılan uçaklar, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin menziline girmeden hedefleri vurabiliyor. Yeni hava bombasının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, bomba, hava savunma sistemi, hava bombası, uçak, инфографика
infografik, rusya, bomba, hava savunma sistemi, hava bombası, uçak, инфографика
Rusya'nın Drel hava bombasının teknik özellikleri nelerdir?
İlk partisinin seri üretimine 2024'te başlanması planlanan yeni Rus Drel (Matkap) hava bombası, farklı güvenlik seviyelerindeki hedefleri imha edebiliyor, programlanan modda süzülerek kayda değer mesafeler kat edebiliyor.
Bombanın savaş başlığında ise kaset teknolojisi kullanılıyor. Motoru bulunmayan bomba, taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra 30 kilometreden fazla bir mesafeyi kendi başına kat edebiliyor. Bu tür bombalarla donatılan uçaklar, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin menziline girmeden hedefleri vurabiliyor. Yeni hava bombasının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.