https://sputniknews.com.tr/20240214/rusyanin-drel-hava-bombasinin-teknik-ozellikleri-nelerdir--1080737281.html

Rusya'nın Drel hava bombasının teknik özellikleri nelerdir?

Rusya'nın Drel hava bombasının teknik özellikleri nelerdir?

Sputnik Türkiye

İlk partisinin seri üretimine 2024'te başlanması planlanan yeni Rus Drel (Matkap) hava bombası, farklı güvenlik seviyelerindeki hedefleri imha edebiliyor... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T18:12+0300

2024-02-14T18:12+0300

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infografik

rusya

bomba

hava savunma sistemi

hava bombası

uçak

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Bombanın savaş başlığında ise kaset teknolojisi kullanılıyor. Motoru bulunmayan bomba, taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra 30 kilometreden fazla bir mesafeyi kendi başına kat edebiliyor. Bu tür bombalarla donatılan uçaklar, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin menziline girmeden hedefleri vurabiliyor. Yeni hava bombasının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, rusya, bomba, hava savunma sistemi, hava bombası, uçak, инфографика