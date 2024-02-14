https://sputniknews.com.tr/20240214/rus-senator-klimov-uluslarin-ozgurlugu-icin-uluslararasi-forumu-vladivostokta-duzenlenecek-1080745187.html
Rus senatör Klimov: Ulusların Özgürlüğü İçin uluslararası forumu Vladivostok'ta düzenlenecek
Rus senatör Klimov: Ulusların Özgürlüğü İçin uluslararası forumu Vladivostok'ta düzenlenecek
Sputnik Türkiye
Rus senatör Andrey Klimov, ‘Ulusların Özgürlüğü İçin!’ uluslararası forumunun temmuz ayında Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenleneceğini belirtti. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
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‘Ulusların Özgürlüğü İçin!’ Forumu Düzenleme Komitesi Başkan Yardımcısı, Birleşik Rusya Genel Konseyi Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Yurttaşlara Destek Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, yeni sömürgeciliğin modern uygulamalarına karşı mücadeleyi destekleyenler forumunun çalışmaları sonucunda, yeni bir küresel sosyo-politik hareket olarak ortaya çıkan ‘Ulusların Özgürlüğü İçin!’ forumunun temmuz sonunda Vladivostok'ta düzenleneceğini belirtti.15-17 Şubat'ta Moskova'da düzenlenecek yeni-sömürgeciliğin modern uygulamalarına karşı mücadeleyi destekleyen partilerarası ‘Ulusların Özgürlüğü İçin! forumunun kuruluş toplantısına ilişkin brifingde konuşan Klimov, “Parametreleri belirledik. ‘Ulusların Özgürlüğü İçin!’ hareketinin daimi komitesinin bir sonraki genişletilmiş toplantısının yılın ilk yarısının sonunda, Temmuz ayı sonlarında yapılmasının anlamlı olacağını düşünüyoruz. Bunu BRICS ve BDT başkanlık dönemimizle birleştirmeye çalışacağız. Büyük olasılıkla bu etkinliği temmuz ayı sonunda Vladivostok'ta gerçekleştireceğiz” dedi.Klimov ayrıca, yeni küresel sosyo-politik ‘Ulusların Özgürlüğü İçin!’ hareketinin daimi komitesinin çalışmalarının 19 Şubat başlayacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240214/rusyanin-ottawa-buyukelcisi-kanada-ss-gorevlisi-gunko-davasina-yanit-icin-ek-sure-istedi-1080744437.html
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Rus senatör Klimov: Ulusların Özgürlüğü İçin uluslararası forumu Vladivostok'ta düzenlenecek
23:42 14.02.2024 (güncellendi: 23:43 14.02.2024)
Rus senatör Andrey Klimov, ‘Ulusların Özgürlüğü İçin!’ uluslararası forumunun temmuz ayında Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenleneceğini belirtti.
‘Ulusların Özgürlüğü İçin!’ Forumu Düzenleme Komitesi Başkan Yardımcısı, Birleşik Rusya Genel Konseyi Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Yurttaşlara Destek Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, yeni sömürgeciliğin modern uygulamalarına karşı mücadeleyi destekleyenler forumunun çalışmaları sonucunda, yeni bir küresel sosyo-politik hareket olarak ortaya çıkan ‘Ulusların Özgürlüğü İçin!’ forumunun temmuz sonunda Vladivostok'ta düzenleneceğini belirtti.
15-17 Şubat'ta Moskova'da düzenlenecek yeni-sömürgeciliğin modern uygulamalarına karşı mücadeleyi destekleyen partilerarası ‘Ulusların Özgürlüğü İçin! forumunun kuruluş toplantısına ilişkin brifingde konuşan Klimov, “Parametreleri belirledik. ‘Ulusların Özgürlüğü İçin!’ hareketinin daimi komitesinin bir sonraki genişletilmiş toplantısının yılın ilk yarısının sonunda, Temmuz ayı sonlarında yapılmasının anlamlı olacağını düşünüyoruz. Bunu BRICS ve BDT başkanlık dönemimizle birleştirmeye çalışacağız. Büyük olasılıkla bu etkinliği temmuz ayı sonunda Vladivostok'ta gerçekleştireceğiz” dedi.
Klimov ayrıca, yeni küresel sosyo-politik ‘Ulusların Özgürlüğü İçin!’ hareketinin daimi komitesinin çalışmalarının 19 Şubat başlayacağını kaydetti.