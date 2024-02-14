https://sputniknews.com.tr/20240214/rus-kozmonotlar-yer-cekimsiz-ortamda-pizza-hazirladi-1080719335.html

Rus kozmonotlar yer çekimsiz ortamda pizza hazırladı

Rus kozmonotlar yer çekimsiz ortamda pizza hazırladı

Sputnik Türkiye

Rus pilot ve kozmonot Oleg Artemyev geçen cuma günü üçüncü uzay uçuşu sırasında Rus kozmonotlarla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yer çekimsiz... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T12:54+0300

2024-02-14T12:54+0300

2024-02-14T12:54+0300

dünya

video

kozmonot

uluslararası uzay istasyonu (iss)

oleg artemyev

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Rus kozmonot Artemyev'in Telegram hesabından paylaştığı video için, ''Uluslararası Uzay İstasyonu'nda pizza pişirmenin nasıl mümkün olabildiğini sizlere gösteriyorum. Pizza pişirmeyi başardık, muhtemelen hatırlayacağınız üzere, üçüncü uzay uçuşum sırasında uzayda sık sık yemek pişiriyorduk, burada bile neredeyse her şeyi pişirebiliyorsunuz, bu da sizin ustalığınızı gösteriyor'' açıklamasında bulundu. Videonun 9 Şubat Dünya Pizza Günü'nde paylaşılması da dikkati çekti.Artemyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamıştıRus kozmonot, daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü iki bayraktan birini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, ikinci bayrağı ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla GUHEM'e hediye etmişti.

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Rus kozmonotlar yer çekimsiz ortamda pizza hazırladı Sputnik Türkiye Rus kozmonotlar yer çekimsiz ortamda pizza hazırladı 2024-02-14T12:54+0300 true PT0M30S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, kozmonot, uluslararası uzay istasyonu (iss), видео, oleg artemyev