https://sputniknews.com.tr/20240214/rus-kozmonotlar-yer-cekimsiz-ortamda-pizza-hazirladi-1080719335.html
Rus kozmonotlar yer çekimsiz ortamda pizza hazırladı
Rus kozmonotlar yer çekimsiz ortamda pizza hazırladı
Sputnik Türkiye
Rus pilot ve kozmonot Oleg Artemyev geçen cuma günü üçüncü uzay uçuşu sırasında Rus kozmonotlarla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yer çekimsiz... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T12:54+0300
2024-02-14T12:54+0300
2024-02-14T12:54+0300
dünya
video
kozmonot
uluslararası uzay istasyonu (iss)
oleg artemyev
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Rus kozmonot Artemyev'in Telegram hesabından paylaştığı video için, ''Uluslararası Uzay İstasyonu'nda pizza pişirmenin nasıl mümkün olabildiğini sizlere gösteriyorum. Pizza pişirmeyi başardık, muhtemelen hatırlayacağınız üzere, üçüncü uzay uçuşum sırasında uzayda sık sık yemek pişiriyorduk, burada bile neredeyse her şeyi pişirebiliyorsunuz, bu da sizin ustalığınızı gösteriyor'' açıklamasında bulundu. Videonun 9 Şubat Dünya Pizza Günü'nde paylaşılması da dikkati çekti.Artemyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamıştıRus kozmonot, daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü iki bayraktan birini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, ikinci bayrağı ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla GUHEM'e hediye etmişti.
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Rus kozmonotlar yer çekimsiz ortamda pizza hazırladı
Sputnik Türkiye
Rus kozmonotlar yer çekimsiz ortamda pizza hazırladı
2024-02-14T12:54+0300
true
PT0M30S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, kozmonot, uluslararası uzay istasyonu (iss), видео, oleg artemyev
video, kozmonot, uluslararası uzay istasyonu (iss), видео, oleg artemyev
Rus kozmonotlar yer çekimsiz ortamda pizza hazırladı
Rus pilot ve kozmonot Oleg Artemyev geçen cuma günü üçüncü uzay uçuşu sırasında Rus kozmonotlarla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yer çekimsiz ortamda nasıl pizza pişirdiklerini paylaştı.
Rus kozmonot Artemyev'in Telegram hesabından paylaştığı video için, ''Uluslararası Uzay İstasyonu'nda pizza pişirmenin nasıl mümkün olabildiğini sizlere gösteriyorum. Pizza pişirmeyi başardık, muhtemelen hatırlayacağınız üzere, üçüncü uzay uçuşum sırasında uzayda sık sık yemek pişiriyorduk, burada bile neredeyse her şeyi pişirebiliyorsunuz, bu da sizin ustalığınızı gösteriyor'' açıklamasında bulundu.
Videonun 9 Şubat Dünya Pizza Günü'nde paylaşılması da dikkati çekti.
Artemyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamıştı
Rus kozmonot, daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü iki bayraktan birini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, ikinci bayrağı ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla GUHEM'e hediye etmişti.