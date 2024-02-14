https://sputniknews.com.tr/20240214/resmi-gazetede-yayimlandi-teror-orgutleriyle-iltisakli-11-kisinin-mal-varligi-donduruldu-1080707944.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Terör örgütleriyle iltisaklı' 11 kişinin mal varlığı donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Terör örgütleriyle iltisaklı' 11 kişinin mal varlığı donduruldu
Sputnik Türkiye
'Terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı ve topladığı' belirtilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T02:14+0300
2024-02-14T02:14+0300
2024-02-14T02:14+0300
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığı dondurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre 'PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans örgütlerine fon sağladığı, topladığı belirtilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu. Söz konusu karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddesi gereğince alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230502/resmi-gazetede-yayimlandi-isid-ve-el-kaideli-iki-kisinin-mal-varliklari-donduruldu-1070505307.html
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türkiye, resmi gazete, hazine ve maliye bakanlığı, pkk
türkiye, resmi gazete, hazine ve maliye bakanlığı, pkk
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Terör örgütleriyle iltisaklı' 11 kişinin mal varlığı donduruldu
'Terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı ve topladığı' belirtilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığı dondurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre 'PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans örgütlerine fon sağladığı, topladığı belirtilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu. Söz konusu karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddesi gereğince alındı.