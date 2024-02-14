https://sputniknews.com.tr/20240214/resmi-gazetede-yayimlandi-teror-orgutleriyle-iltisakli-11-kisinin-mal-varligi-donduruldu-1080707944.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Terör örgütleriyle iltisaklı' 11 kişinin mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Terör örgütleriyle iltisaklı' 11 kişinin mal varlığı donduruldu

Sputnik Türkiye

'Terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı ve topladığı' belirtilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T02:14+0300

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türkiye

türkiye

resmi gazete

hazine ve maliye bakanlığı

pkk

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığı dondurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre 'PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans örgütlerine fon sağladığı, topladığı belirtilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu. Söz konusu karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddesi gereğince alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230502/resmi-gazetede-yayimlandi-isid-ve-el-kaideli-iki-kisinin-mal-varliklari-donduruldu-1070505307.html

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türkiye, resmi gazete, hazine ve maliye bakanlığı, pkk