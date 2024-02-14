https://sputniknews.com.tr/20240214/meteoroloji-istanbulu-saat-vererek-uyardi-saganak-etkili-olacak-1080725609.html

Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı: Sağanak etkili olacak

Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı: Sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T14:13+0300

2024-02-14T14:13+0300

2024-02-14T14:13+0300

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meteoroloji

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istanbul

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İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240214/meteoroloji-alarma-gecti-yenilenen-haritayla-istanbul-dahil-bircok-il-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1080709903.html

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meteoroloji, hava durumu, istanbul