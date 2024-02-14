https://sputniknews.com.tr/20240214/meteoroloji-istanbulu-saat-vererek-uyardi-saganak-etkili-olacak-1080725609.html
Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı: Sağanak etkili olacak
Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı: Sağanak etkili olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T14:13+0300
2024-02-14T14:13+0300
2024-02-14T14:13+0300
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meteoroloji
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İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/meteoroloji-alarma-gecti-yenilenen-haritayla-istanbul-dahil-bircok-il-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1080709903.html
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meteoroloji, hava durumu, istanbul
meteoroloji, hava durumu, istanbul
Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı: Sağanak etkili olacak
İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.