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TFF'den Eryaman Stadı kararı
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Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı: Sağanak etkili olacak
Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı: Sağanak etkili olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T14:13+0300
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İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/meteoroloji-alarma-gecti-yenilenen-haritayla-istanbul-dahil-bircok-il-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1080709903.html
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meteoroloji, hava durumu, istanbul
meteoroloji, hava durumu, istanbul

Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı: Sağanak etkili olacak

14:13 14.02.2024
© AA / Hakan Akgünİstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur
İstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AA / Hakan Akgün
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İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
ABD, fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
YAŞAM
Meteoroloji alarma geçti: Yenilenen haritayla İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı
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