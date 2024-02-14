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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/lavrov-bati-zaferlerinden-cok-putinin-kazanmasini-nasil-onleyecegini-konusuyor-1080727175.html
Lavrov: Batı, zaferlerinden çok Putin’in kazanmasını nasıl önleyeceğini konuşuyor
Lavrov: Batı, zaferlerinden çok Putin’in kazanmasını nasıl önleyeceğini konuşuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın özel askeri harekat bölgesindeki başarılarını izleyen Batı’nın, Rusya’ya karşı kazanmak istedikleri stratejik zaferden... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T14:44+0300
2024-02-14T14:44+0300
ukrayna krizi
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Washington ve müttefikleri bizi stratejik yenilgiye uğratma hayallerinden vazgeçmiyor. Gerçi, son zamanlarda, Rus ordusunun Ukrayna askeri harekat sahnesindeki başarılarını gören Batı artık zaferlerinden çok Putin'in kazanmasını nasıl önleyeceklerini konuşuyorlar” ifadesini kullandı.Lavrov, yeni bölgeler dahil Rusya’nın güvenliğinin kesinlikle sağlanacağını ve bu bağlamda özel askeri harekat amaçlarına ulaşılacağını kaydetti.‘Batı, Rusya’ya baskısını sürdürecek’“Meşru çıkarlarımızı ve yıllardır gelişen ve mevcut duruma yol açan gerçekleri dikkate alan siyasi ve diplomatik çözüme hâlâ açığız” diye kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, “Lakin, bize karşı savaş ilan edenlerden ciddi bir teklif gelmediği ve çıkarlarımızı ve karadaki durumu dikkate almak istemedikleri için henüz müzakere masasında konuşmak mümkün olmuyor. Böyle seçenekler görünmüyor” diye ekledi.Lavrov, “Küresel Doğu ve Küresel Güney ülkeleriyle geleceğin imajına ilişkin artan karşılıklı anlayış bağlamında, Batılı azınlığın Rusya’yı izole etme, etrafımızda bir tür kordonu oluşturma planlarının başarısız olması doğal görünüyor” ifadesini kullandı.Rusya karşıtı politikaları başlatanların da bunu kabul etmek zorunda kaldığını söyleyen Bakan, lakin Batılı politikacıların düşmanlık potansiyelini tüketmediğini ve Rusya ile müttefikleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceğini kaydetti.Lavrov, “Rusya karşıtı güçler bunu yapmak için yalnızca Ukraynalı yetkilileri değil, aynı zamanda ekonomi, finans, bilgi alanı, kültür ve spor alanlarındaki geniş bir hibrit savaş araçlarını da kullanacak. Zaten Batı’nın tüm bu eylemleri her gün gözlemlenebiliyor” dedi.‘G20 gündemini Ukraynalaştırma girişimlerini engelleyeceğiz’Ekonomi ve finans alanındaki yaklaşımları koordine etmek için önemli bir mekanizma olan G20’de çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı, gelecek hafta Rio de Janeiro'da yapılacak G20 dışişleri bakanları toplantısına katılacağını anımsatarak, “Azınlığın G20’yi, gündemini Ukraynalaştırma girişimi dahil kendi dar bencil hedeflerine ulaşmak için bir araca dönüştürme girişimlerini Küresel Güney devletleriyle birlikte engellemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.Avrasya’da yeni kıtasal güvenlik mimarisi oluşturmanın zamanı geldiğini dile getiren Lavrov, “Modern jeopolitik eğilimler mecrası içinde olan bu konu oldukça umut verici. Önümüzdeki yıl Avrasya güvenliği konseptinin çeşitli uluslararası platformlarda geliştirilmesini kastediyorum” dedi.‘Çin’le ortaklığı geliştirmek başlıca önceliğimiz’Büyük Avrasya’daki ortakları ve benzer görüşlere sahip ülkelerle bağları genişletmenin en önemli dış politika hedefleri arasında yer aldığını kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240213/putinle-roportaj-yapan-carlson-ukrayna-batinin-yardimiyla-bile-rusyayi-yenemez-1080672585.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, abd, avrupa birliği, ukrayna, vladimir putin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, abd, avrupa birliği, ukrayna, vladimir putin

Lavrov: Batı, zaferlerinden çok Putin’in kazanmasını nasıl önleyeceğini konuşuyor

14:44 14.02.2024
© Sputnik / Григорий СысоевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın özel askeri harekat bölgesindeki başarılarını izleyen Batı’nın, Rusya’ya karşı kazanmak istedikleri stratejik zaferden çok artık Putin’in kazanmasını nasıl önleyebileceklerini konuştuğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Washington ve müttefikleri bizi stratejik yenilgiye uğratma hayallerinden vazgeçmiyor. Gerçi, son zamanlarda, Rus ordusunun Ukrayna askeri harekat sahnesindeki başarılarını gören Batı artık zaferlerinden çok Putin'in kazanmasını nasıl önleyeceklerini konuşuyorlar” ifadesini kullandı.
Lavrov, yeni bölgeler dahil Rusya’nın güvenliğinin kesinlikle sağlanacağını ve bu bağlamda özel askeri harekat amaçlarına ulaşılacağını kaydetti.

‘Batı, Rusya’ya baskısını sürdürecek’

“Meşru çıkarlarımızı ve yıllardır gelişen ve mevcut duruma yol açan gerçekleri dikkate alan siyasi ve diplomatik çözüme hâlâ açığız” diye kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, “Lakin, bize karşı savaş ilan edenlerden ciddi bir teklif gelmediği ve çıkarlarımızı ve karadaki durumu dikkate almak istemedikleri için henüz müzakere masasında konuşmak mümkün olmuyor. Böyle seçenekler görünmüyor” diye ekledi.
Lavrov, “Küresel Doğu ve Küresel Güney ülkeleriyle geleceğin imajına ilişkin artan karşılıklı anlayış bağlamında, Batılı azınlığın Rusya’yı izole etme, etrafımızda bir tür kordonu oluşturma planlarının başarısız olması doğal görünüyor” ifadesini kullandı.
Rusya karşıtı politikaları başlatanların da bunu kabul etmek zorunda kaldığını söyleyen Bakan, lakin Batılı politikacıların düşmanlık potansiyelini tüketmediğini ve Rusya ile müttefikleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceğini kaydetti.
Lavrov, “Rusya karşıtı güçler bunu yapmak için yalnızca Ukraynalı yetkilileri değil, aynı zamanda ekonomi, finans, bilgi alanı, kültür ve spor alanlarındaki geniş bir hibrit savaş araçlarını da kullanacak. Zaten Batı’nın tüm bu eylemleri her gün gözlemlenebiliyor” dedi.

‘G20 gündemini Ukraynalaştırma girişimlerini engelleyeceğiz’

Ekonomi ve finans alanındaki yaklaşımları koordine etmek için önemli bir mekanizma olan G20’de çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı, gelecek hafta Rio de Janeiro'da yapılacak G20 dışişleri bakanları toplantısına katılacağını anımsatarak, “Azınlığın G20’yi, gündemini Ukraynalaştırma girişimi dahil kendi dar bencil hedeflerine ulaşmak için bir araca dönüştürme girişimlerini Küresel Güney devletleriyle birlikte engellemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
Avrasya’da yeni kıtasal güvenlik mimarisi oluşturmanın zamanı geldiğini dile getiren Lavrov, “Modern jeopolitik eğilimler mecrası içinde olan bu konu oldukça umut verici. Önümüzdeki yıl Avrasya güvenliği konseptinin çeşitli uluslararası platformlarda geliştirilmesini kastediyorum” dedi.

‘Çin’le ortaklığı geliştirmek başlıca önceliğimiz’

Büyük Avrasya’daki ortakları ve benzer görüşlere sahip ülkelerle bağları genişletmenin en önemli dış politika hedefleri arasında yer aldığını kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Çin’le kapsamlı bir ortaklığımızı en önemli görevimiz olarak geliştireceğiz. İkili ticaretimiz rekor hızla artıyor. Bu yıl Çinli dostlarımızla birlikte diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlayacağız. İlişkilerimiz tarihin en iyi seviyesine ulaştı.
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