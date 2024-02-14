https://sputniknews.com.tr/20240214/kremlinden-tekzip-putin-abdye-ukraynadaki-catismayi-dondurmayi-teklif-etmedi-1080723867.html
Kremlin'den tekzip: Putin, ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı teklif etmedi
Kremlin'den tekzip: Putin, ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı teklif etmedi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı önerdiğine dair haberleri yalanladı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T13:47+0300
2024-02-14T13:47+0300
2024-02-14T13:47+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna
kremlin
beyaz saray
vladimir putin
dmitriy peskov
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080190524_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_a5f90eb4d1b49e34d6fcf88d55c2ea20.jpg
Reuters, Putin'in arabulucular vasıtasıyla ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurma teklif ettiğini fakat ABD'nin müttefikleriyle yaptığı görüşmelerden sonra bunu geri çevirdiğini iddia etmişti.Basın toplantısında gazetecilerin söz konusu habere ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.'Kanada'nın yanıtı beklendik bir şeydi'Rusya'nın eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın iadesine ilişkin talebinin Kanada tarafından reddedilmesini değerlendiren Peskov, bunun beklendik bir yanıt olduğunu söyledi.Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Kanada parlamentosunda alkışlanan eski Nazi askeri Yaroslav Hunka’nın iadesi için ülkenin yetkili makamlarına talepte bulunulduğunu açıklamıştı.Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hunka'nın iadesine yönelik talebin Kanada tarafından geri çevrildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240213/kanada-rusyanin-eski-nazi-askeri-hunkanin-iadesi-talebini-geri-cevirdi-1080692813.html
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080190524_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_3979e5d6c16c8325ebeb168e6e20e85b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, ukrayna, kremlin, beyaz saray, vladimir putin, dmitriy peskov
rusya, abd, ukrayna, kremlin, beyaz saray, vladimir putin, dmitriy peskov
Kremlin'den tekzip: Putin, ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı teklif etmedi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı önerdiğine dair haberleri yalanladı.
Reuters, Putin'in arabulucular vasıtasıyla ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurma teklif ettiğini fakat ABD'nin müttefikleriyle yaptığı görüşmelerden sonra bunu geri çevirdiğini iddia etmişti.
Basın toplantısında gazetecilerin söz konusu habere ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.
'Kanada'nın yanıtı beklendik bir şeydi'
Rusya'nın eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın iadesine ilişkin talebinin Kanada tarafından reddedilmesini değerlendiren Peskov, bunun beklendik bir yanıt olduğunu söyledi.
Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Kanada parlamentosunda alkışlanan eski Nazi askeri Yaroslav Hunka’nın iadesi için ülkenin yetkili makamlarına talepte bulunulduğunu açıklamıştı.
Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hunka'nın iadesine yönelik talebin Kanada tarafından geri çevrildiğini duyurmuştu.