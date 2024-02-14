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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/kremlinden-tekzip-putin-abdye-ukraynadaki-catismayi-dondurmayi-teklif-etmedi-1080723867.html
Kremlin'den tekzip: Putin, ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı teklif etmedi
Kremlin'den tekzip: Putin, ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı teklif etmedi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı önerdiğine dair haberleri yalanladı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T13:47+0300
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ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna
kremlin
beyaz saray
vladimir putin
dmitriy peskov
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Reuters, Putin'in arabulucular vasıtasıyla ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurma teklif ettiğini fakat ABD'nin müttefikleriyle yaptığı görüşmelerden sonra bunu geri çevirdiğini iddia etmişti.Basın toplantısında gazetecilerin söz konusu habere ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.'Kanada'nın yanıtı beklendik bir şeydi'Rusya'nın eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın iadesine ilişkin talebinin Kanada tarafından reddedilmesini değerlendiren Peskov, bunun beklendik bir yanıt olduğunu söyledi.Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Kanada parlamentosunda alkışlanan eski Nazi askeri Yaroslav Hunka’nın iadesi için ülkenin yetkili makamlarına talepte bulunulduğunu açıklamıştı.Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hunka'nın iadesine yönelik talebin Kanada tarafından geri çevrildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240213/kanada-rusyanin-eski-nazi-askeri-hunkanin-iadesi-talebini-geri-cevirdi-1080692813.html
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rusya, abd, ukrayna, kremlin, beyaz saray, vladimir putin, dmitriy peskov
rusya, abd, ukrayna, kremlin, beyaz saray, vladimir putin, dmitriy peskov

Kremlin'den tekzip: Putin, ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı teklif etmedi

13:47 14.02.2024
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı önerdiğine dair haberleri yalanladı.
Reuters, Putin'in arabulucular vasıtasıyla ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurma teklif ettiğini fakat ABD'nin müttefikleriyle yaptığı görüşmelerden sonra bunu geri çevirdiğini iddia etmişti.
Basın toplantısında gazetecilerin söz konusu habere ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

'Kanada'nın yanıtı beklendik bir şeydi'

Rusya'nın eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın iadesine ilişkin talebinin Kanada tarafından reddedilmesini değerlendiren Peskov, bunun beklendik bir yanıt olduğunu söyledi.
Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Kanada parlamentosunda alkışlanan eski Nazi askeri Yaroslav Hunka’nın iadesi için ülkenin yetkili makamlarına talepte bulunulduğunu açıklamıştı.
Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hunka'nın iadesine yönelik talebin Kanada tarafından geri çevrildiğini duyurmuştu.
Ukrayna lideri Zelenskiy Kanada Parlamentosunda - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
Ukrayna krizi
Kanada, Rusya’nın eski Nazi askeri Hunka'nın iadesi talebini geri çevirdi
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