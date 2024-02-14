https://sputniknews.com.tr/20240214/kremlinden-tekzip-putin-abdye-ukraynadaki-catismayi-dondurmayi-teklif-etmedi-1080723867.html

Kremlin'den tekzip: Putin, ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı teklif etmedi

Kremlin'den tekzip: Putin, ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı teklif etmedi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı önerdiğine dair haberleri yalanladı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T13:47+0300

2024-02-14T13:47+0300

2024-02-14T13:47+0300

ukrayna krizi

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dmitriy peskov

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Reuters, Putin'in arabulucular vasıtasıyla ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayı dondurma teklif ettiğini fakat ABD'nin müttefikleriyle yaptığı görüşmelerden sonra bunu geri çevirdiğini iddia etmişti.Basın toplantısında gazetecilerin söz konusu habere ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.'Kanada'nın yanıtı beklendik bir şeydi'Rusya'nın eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın iadesine ilişkin talebinin Kanada tarafından reddedilmesini değerlendiren Peskov, bunun beklendik bir yanıt olduğunu söyledi.Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Kanada parlamentosunda alkışlanan eski Nazi askeri Yaroslav Hunka’nın iadesi için ülkenin yetkili makamlarına talepte bulunulduğunu açıklamıştı.Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hunka'nın iadesine yönelik talebin Kanada tarafından geri çevrildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240213/kanada-rusyanin-eski-nazi-askeri-hunkanin-iadesi-talebini-geri-cevirdi-1080692813.html

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rusya, abd, ukrayna, kremlin, beyaz saray, vladimir putin, dmitriy peskov