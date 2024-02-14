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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240214/iyi-partinin-izmir-ilce-belediye-baskan-adaylari-aciklandi-1080740558.html
İYİ Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı
İYİ Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı
Sputnik Türkiye
İYİ Partinin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yarışacak olan İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T18:32+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
iyi parti
izmir
31 mart yerel seçimleri
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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener, İzmir ilçe adayları için genel merkezde düzenlenen törene katıldı.Parti, İzmir Aliağa'da Bahadır Gültekin'i, Bayraklı'da Mehmet Erdinç Çobanoğlu'nu, Beydağ'da Yasin Kırmızı'yı, Bornova'da Uğur Uray'ı, Buca'da Suar Nezir'i, Dikili'de Önder Akşengür'ü, Foça'da Derya Kale Erdemli'yi, Karabağlar'da Gökhan Uzun'u, Karşıyaka'da Yetkin Hafızoğlu'nu, Kınık'ta Olcay Oral'ı, Konak'ta Huriye Serter'i, Menemen'de Tanzer Sucu'yu ve Narlıdere'de Feza Genişoğlu'nu aday gösterdi.arti
https://sputniknews.com.tr/20240214/iyi-partide-gorevden-alma-1080736076.html
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iyi parti, izmir, 31 mart yerel seçimleri
iyi parti, izmir, 31 mart yerel seçimleri

İYİ Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı

18:32 14.02.2024
© AA / İYİ PartiİYİ Partinin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı
İYİ Partinin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AA / İYİ Parti
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İYİ Partinin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yarışacak olan İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener, İzmir ilçe adayları için genel merkezde düzenlenen törene katıldı.
Parti, İzmir Aliağa'da Bahadır Gültekin'i, Bayraklı'da Mehmet Erdinç Çobanoğlu'nu, Beydağ'da Yasin Kırmızı'yı, Bornova'da Uğur Uray'ı, Buca'da Suar Nezir'i, Dikili'de Önder Akşengür'ü, Foça'da Derya Kale Erdemli'yi, Karabağlar'da Gökhan Uzun'u, Karşıyaka'da Yetkin Hafızoğlu'nu, Kınık'ta Olcay Oral'ı, Konak'ta Huriye Serter'i, Menemen'de Tanzer Sucu'yu ve Narlıdere'de Feza Genişoğlu'nu aday gösterdi.arti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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