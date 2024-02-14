https://sputniknews.com.tr/20240214/iyi-partinin-izmir-ilce-belediye-baskan-adaylari-aciklandi-1080740558.html

İYİ Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı

İYİ Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Sputnik Türkiye

İYİ Partinin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yarışacak olan İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T18:32+0300

2024-02-14T18:32+0300

2024-02-14T18:32+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

iyi parti

izmir

31 mart yerel seçimleri

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080739402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6911ddc95ee38d08f89f267511af5670.jpg

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener, İzmir ilçe adayları için genel merkezde düzenlenen törene katıldı.Parti, İzmir Aliağa'da Bahadır Gültekin'i, Bayraklı'da Mehmet Erdinç Çobanoğlu'nu, Beydağ'da Yasin Kırmızı'yı, Bornova'da Uğur Uray'ı, Buca'da Suar Nezir'i, Dikili'de Önder Akşengür'ü, Foça'da Derya Kale Erdemli'yi, Karabağlar'da Gökhan Uzun'u, Karşıyaka'da Yetkin Hafızoğlu'nu, Kınık'ta Olcay Oral'ı, Konak'ta Huriye Serter'i, Menemen'de Tanzer Sucu'yu ve Narlıdere'de Feza Genişoğlu'nu aday gösterdi.arti

https://sputniknews.com.tr/20240214/iyi-partide-gorevden-alma-1080736076.html

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, izmir, 31 mart yerel seçimleri