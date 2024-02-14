https://sputniknews.com.tr/20240214/iyi-partide-gorevden-alma-1080736076.html

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T17:20+0300

2024-02-14T17:20+0300

2024-02-14T17:34+0300

politika

iyi parti

meral akşener

ankara

seçim

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078231166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e10ac080ade8f0f439c563897a5ad4e8.jpg

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, görevinden alındı.Partinin bugün yapılan Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer'in adaylığı ilçe teşkilatınca protesto edildi.Edinilen bilgiye göre, olayın ardından Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı, yerine Akif Sarper Önder atandı.

https://sputniknews.com.tr/20240213/chpde-3-istifa-birden-1080690118.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, meral akşener, ankara, seçim