https://sputniknews.com.tr/20240214/iyi-partide-gorevden-alma-1080736076.html
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T17:20+0300
2024-02-14T17:20+0300
2024-02-14T17:34+0300
politika
iyi parti
meral akşener
ankara
seçim
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078231166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e10ac080ade8f0f439c563897a5ad4e8.jpg
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, görevinden alındı.Partinin bugün yapılan Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer'in adaylığı ilçe teşkilatınca protesto edildi.Edinilen bilgiye göre, olayın ardından Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı, yerine Akif Sarper Önder atandı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/chpde-3-istifa-birden-1080690118.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078231166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9bededba603be27b95ba1fc1939c0794.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iyi parti, meral akşener, ankara, seçim
iyi parti, meral akşener, ankara, seçim
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı
17:20 14.02.2024 (güncellendi: 17:34 14.02.2024)
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, görevinden alındı.
Partinin bugün yapılan Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer'in adaylığı ilçe teşkilatınca protesto edildi.
Edinilen bilgiye göre, olayın ardından Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı, yerine Akif Sarper Önder atandı.