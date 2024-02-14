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https://sputniknews.com.tr/20240214/fabrikalarin-kimyasal-atiklarini-bosaltmasiyla-dere-kizila-dondu-hayvanlar-telef-oldu-1080725551.html
Fabrikaların kimyasal atıklarını boşaltmasıyla dere kızıla döndü: Hayvanlar telef oldu
Fabrikaların kimyasal atıklarını boşaltmasıyla dere kızıla döndü: Hayvanlar telef oldu
Sputnik Türkiye
Bursa’da tarımsal faaliyetlerde önemli bir su kaynağı olan Demirtaş Deresi, çevresindeki fabrikaların kimyasal atıklarını boşaltmasıyla kızıla boyandı. Dereye... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T14:34+0300
2024-02-14T14:34+0300
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demirtaş deresi
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Demirtaş Barajı’ndan taşıdığı suyla Bursa Ovası boyunca ilerleyen Demirtaş Deresi, baraj yakınındaki fabrikalardan bırakılan kimyasal atık nedeniyle kızıl renge boyandı. Deredeki hayvanlar telef olurken, derenin kimi zaman mavi, kimi zaman ise kırmızı aktığını söyleyen çevre sakinleri, fabrikaların kimyasal atıkları nedeniyle derenin çevresinde dayanılmaz bir koku olduğunu belirtti.Demirtaş Deresi suyunun tarımsal sulamada kullanılması yüz binlerce insanın sağlığını da tehlikeye attığı belirtildi.DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, “Burada yaşayan vatandaşlarla yapmış olduğumuz konuşmada fabrikalardan kaynaklı dere yatağında zaman zaman renkli kimyasal ile kirletildiğini ve atıkları attıklarını söylediler. Bir vatandaşımız derede yüzen ördeklerinin öldüğünü söyledi. Burası tarım yapılan doğal bir alan, zeytin, şeftali, armut, sebze ve meyve olarak yapılan tarım ve hayvancılık bölgesi. Buradaki fabrikalar betonarme değil, etrafı sac ile kapatılmış. Bu fabrikalar Sanayi Bakanlığı ruhsatı olan fabrikalar değil. Belediyelerden aldıkları geçici ruhsatlar ile çalışıyor. Bu bölgeye yakın olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayi faaliyeti var ama kontrollü bir şekilde yapılıyor. OSB’deki fabrikalar Sanayi, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı prosedürlerine uyularak yapılan fabrikalar, kendi arıtma tesisi olan fabrikalardır. Burada fabrika faaliyetleri denetimden uzak, denetime tabi olmayan faaliyetlerdir. Derenin haftada 1-2 gün kimyasal ile kirletilerek renkli aktığını gördük. Biz yetkililerden buralarda faaliyetlerin olmaması, ruhsatların verilmemesi ve bu fabrikaların buralardan kaldırılmasını istiyoruz. Burada tarım ve hayvancılığın devam ettirilmesini istiyoruz. Bu dere aynı zamanda Bursa’nın önemli bir kısmını sulayan, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Demirtaş Barajı'nı besleyen derelerden bir tanesi. Kimyasal kirlilik bu dere aracılığı ile baraja ulaştığında tarımsal faaliyetleri olumsuz şekilde etkileyecektir. Yetkililerden bir an önce bu duruma müdahale etmelerini talep ediyoruz” sözlerine yer verdi.Ekipler denetim gerçekleştirdi, işletme kapatıldıBursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde bir plastik fabrikasının çevreye zarar verecek şekilde atıkları toprağa veya dereye kasten döktükleri tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tutanak tutuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından idari yaptırım süreci başlatılarak, para cezası kesilen işletmeyi kapatma kararı alındı.
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Fabrikaların kimyasal atıklarını boşaltmasıyla dere kızıla döndü:
Sputnik Türkiye
Fabrikaların kimyasal atıklarını boşaltmasıyla dere kızıla döndü:
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video, dere, demirtaş deresi, видео
video, dere, demirtaş deresi, видео

Fabrikaların kimyasal atıklarını boşaltmasıyla dere kızıla döndü: Hayvanlar telef oldu

14:34 14.02.2024
© İHA
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Bursa’da tarımsal faaliyetlerde önemli bir su kaynağı olan Demirtaş Deresi, çevresindeki fabrikaların kimyasal atıklarını boşaltmasıyla kızıla boyandı. Dereye kimyasal atık bıraktığı iddia edilen fabrika ise mühürlendi.
Demirtaş Barajı’ndan taşıdığı suyla Bursa Ovası boyunca ilerleyen Demirtaş Deresi, baraj yakınındaki fabrikalardan bırakılan kimyasal atık nedeniyle kızıl renge boyandı.

Deredeki hayvanlar telef olurken, derenin kimi zaman mavi, kimi zaman ise kırmızı aktığını söyleyen çevre sakinleri, fabrikaların kimyasal atıkları nedeniyle derenin çevresinde dayanılmaz bir koku olduğunu belirtti.

Demirtaş Deresi suyunun tarımsal sulamada kullanılması yüz binlerce insanın sağlığını da tehlikeye attığı belirtildi.

DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, “Burada yaşayan vatandaşlarla yapmış olduğumuz konuşmada fabrikalardan kaynaklı dere yatağında zaman zaman renkli kimyasal ile kirletildiğini ve atıkları attıklarını söylediler. Bir vatandaşımız derede yüzen ördeklerinin öldüğünü söyledi. Burası tarım yapılan doğal bir alan, zeytin, şeftali, armut, sebze ve meyve olarak yapılan tarım ve hayvancılık bölgesi. Buradaki fabrikalar betonarme değil, etrafı sac ile kapatılmış. Bu fabrikalar Sanayi Bakanlığı ruhsatı olan fabrikalar değil. Belediyelerden aldıkları geçici ruhsatlar ile çalışıyor. Bu bölgeye yakın olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayi faaliyeti var ama kontrollü bir şekilde yapılıyor. OSB’deki fabrikalar Sanayi, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı prosedürlerine uyularak yapılan fabrikalar, kendi arıtma tesisi olan fabrikalardır. Burada fabrika faaliyetleri denetimden uzak, denetime tabi olmayan faaliyetlerdir. Derenin haftada 1-2 gün kimyasal ile kirletilerek renkli aktığını gördük. Biz yetkililerden buralarda faaliyetlerin olmaması, ruhsatların verilmemesi ve bu fabrikaların buralardan kaldırılmasını istiyoruz. Burada tarım ve hayvancılığın devam ettirilmesini istiyoruz. Bu dere aynı zamanda Bursa’nın önemli bir kısmını sulayan, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Demirtaş Barajı'nı besleyen derelerden bir tanesi. Kimyasal kirlilik bu dere aracılığı ile baraja ulaştığında tarımsal faaliyetleri olumsuz şekilde etkileyecektir. Yetkililerden bir an önce bu duruma müdahale etmelerini talep ediyoruz” sözlerine yer verdi.

Ekipler denetim gerçekleştirdi, işletme kapatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde bir plastik fabrikasının çevreye zarar verecek şekilde atıkları toprağa veya dereye kasten döktükleri tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tutanak tutuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından idari yaptırım süreci başlatılarak, para cezası kesilen işletmeyi kapatma kararı alındı.
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