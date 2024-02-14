https://sputniknews.com.tr/20240214/cumhurbaskani-erdogan-misira-gitti-1080716061.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) özel uçak ile Mısır'a gitti. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T11:18+0300

2024-02-14T11:18+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

mısır

sisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer uğurladı.Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.

https://sputniknews.com.tr/20240206/turkiye-misir-iliskilerinde-normallesme-adimlari-cumhurbaskani-erdogan-12-yil-sonra-misira-gidiyor-1080458465.html

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