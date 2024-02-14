Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Prosopagnozi, yüzleri tanıyamama hastalığı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Milli halterci Avrupa rekoru kırdı
12:07
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe'nin 30 yıllık 25. hafta macerası
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Kızıldeniz'de Batı koalisyonu: Amacına ulaştı mı?
16:07
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de adaylık istifaları
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Sevgililer Günü'ne tüketici bakışı
12:07
82 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
13:35
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20240214/cumhurbaskani-erdogan-misira-gitti-1080716061.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) özel uçak ile Mısır'a gitti. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T11:18+0300
2024-02-14T11:18+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mısır
sisi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/14/1063651022_0:48:1201:723_1920x0_80_0_0_a08f2e92d1a557ae0555e90ed08059a6.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer uğurladı.Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240206/turkiye-misir-iliskilerinde-normallesme-adimlari-cumhurbaskani-erdogan-12-yil-sonra-misira-gidiyor-1080458465.html
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/14/1063651022_4:0:1143:854_1920x0_80_0_0_71deb4fc494cac6f8b464c9173c5aef5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, mısır, sisi
recep tayyip erdoğan, mısır, sisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti

11:18 14.02.2024
© AACumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) özel uçak ile Mısır'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer uğurladı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
TÜRKİYE
Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme adımları: Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'a gidiyor
6 Şubat, 11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала