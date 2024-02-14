https://sputniknews.com.tr/20240214/biden-trump-putine-boyun-egiyor-1080735308.html
Biden: Trump, Putin'e boyun eğiyor
Biden: Trump, Putin'e boyun eğiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, selefi Donald Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine tepki gösterdi ve eski başkanı Rus lider Putin'e boyun eğmekle suçladı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T17:00+0300
2024-02-14T17:00+0300
2024-02-14T17:00+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında eski Başkan Donald Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.NATO ve Rusya hakkındaki son sözleri tartışma konusu olan Trump'a ağır sözlerle yüklenen Biden, "Trump, Putin'e NATO müttefiklerimizden bazılarını işgal etmesi için davetiye gönderiyor. Bunu eski bir ABD Başkanı'nın söylediğini hayal edebiliyor musunuz? Tüm dünya bunu duydu. En kötüsü de bunu bilinçli olarak söyledi" dedi.ABD tarihinde hiçbir başkanın Rusya'ya boğun eğmediğini vurgulayan Biden, Trump'a "Olabildiğince açık şekilde söyleyeyim. Tanrı aşkına, bu aptalca, bu çirkin, bu tehlikeli ve bu hiç Amerikan tarzı değil" eleştirisi yöneltti.NATO'nun özgürlük, güvenlik ve ulusal egemenlik ilkeleri üzerine kurulduğunu hatırlatan Biden, Trump'ın bu prensipleri hiçbir zaman önemsemediğini ve bunun yanlış olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, "NATO kutsal bir bağlılıktır. Donald Trump onu bir yük gibi görüyor. NATO'ya baktığında Amerika'yı ve dünyayı koruyan bir ittifak görmüyor" değerlendirmesini yaptı.Trump ne demişti?ABD Başkanlık seçimlerine hazırlanan Trump, Güney Carolina eyaletinde seçmenleriyle bir araya gelmiş, buradaki konuşmasında, başkan olduğu dönemde, NATO'nun savunma harcama hedeflerini yerine getirmeyen üyelerinin savunulmaması gerektiği konusundaki açıklaması üzerine bir müttefikle ‘karşı karşıya’ geldiğini belirtmişti.Kendisine karşı çıkan müttefike verdiği yanıtta Trump, ödemelerin yapılmaması durumunda Rusya'nın istediğini yapmasını ve olası saldırılarını ‘destekleyeceğini’ söylediğini anlatmıştı.Trump, "Büyük bir ülkenin başkanlarından biri ayağa kalktı ve şöyle dedi: Peki efendim, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak, bizi savunacak mısınız? Ben de ona dedim ki: Ödemediniz, borcunuz var. Neden ödeme yapmıyorsun? Sizi korumazdım, hatta size (Rusya'nın) ne isterlerse yapmalarını desteklerim. Ödemelerinizi yapmak zorundasınız" diye eklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240211/trumpin-nato-aciklamalari-beyaz-sarayi-korkuttu-1080622166.html
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donald trump, joe biden, nato, rusya, ukrayna, abd başkanlık seçimleri
donald trump, joe biden, nato, rusya, ukrayna, abd başkanlık seçimleri
Biden: Trump, Putin'e boyun eğiyor
ABD Başkanı Biden, selefi Donald Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine tepki gösterdi ve eski başkanı Rus lider Putin'e boyun eğmekle suçladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında eski Başkan Donald Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.
NATO ve Rusya hakkındaki son sözleri tartışma konusu olan Trump'a ağır sözlerle yüklenen Biden, "Trump, Putin'e NATO müttefiklerimizden bazılarını işgal etmesi için davetiye gönderiyor. Bunu eski bir ABD Başkanı'nın söylediğini hayal edebiliyor musunuz? Tüm dünya bunu duydu. En kötüsü de bunu bilinçli olarak söyledi" dedi.
ABD tarihinde hiçbir başkanın Rusya'ya boğun eğmediğini vurgulayan Biden, Trump'a "Olabildiğince açık şekilde söyleyeyim. Tanrı aşkına, bu aptalca, bu çirkin, bu tehlikeli ve bu hiç Amerikan tarzı değil" eleştirisi yöneltti.
NATO'nun özgürlük, güvenlik ve ulusal egemenlik ilkeleri üzerine kurulduğunu hatırlatan Biden, Trump'ın bu prensipleri hiçbir zaman önemsemediğini ve bunun yanlış olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı, "NATO kutsal bir bağlılıktır. Donald Trump onu bir yük gibi görüyor. NATO'ya baktığında Amerika'yı ve dünyayı koruyan bir ittifak görmüyor" değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanlık seçimlerine hazırlanan Trump, Güney Carolina eyaletinde seçmenleriyle bir araya gelmiş, buradaki konuşmasında, başkan olduğu dönemde, NATO'nun savunma harcama hedeflerini yerine getirmeyen üyelerinin savunulmaması gerektiği konusundaki açıklaması üzerine bir müttefikle ‘karşı karşıya’ geldiğini belirtmişti.
Kendisine karşı çıkan müttefike verdiği yanıtta Trump, ödemelerin yapılmaması durumunda Rusya'nın istediğini yapmasını ve olası saldırılarını ‘destekleyeceğini’ söylediğini anlatmıştı.
Trump, "Büyük bir ülkenin başkanlarından biri ayağa kalktı ve şöyle dedi: Peki efendim, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak, bizi savunacak mısınız? Ben de ona dedim ki: Ödemediniz, borcunuz var. Neden ödeme yapmıyorsun? Sizi korumazdım, hatta size (Rusya'nın) ne isterlerse yapmalarını desteklerim. Ödemelerinizi yapmak zorundasınız" diye eklemişti.