https://sputniknews.com.tr/20240214/abd-adalet-bakanligi-hunter-bidenin-uyusturucu-kullandigina-dair-kanit-buldu-1080743201.html

ABD Adalet Bakanlığı Hunter Biden’ın uyuşturucu kullandığına dair kanıt buldu

ABD Adalet Bakanlığı Hunter Biden’ın uyuşturucu kullandığına dair kanıt buldu

Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın telefonunda uyuşturucu bağımlılığına dair kanıt buldu. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T20:18+0300

2024-02-14T20:18+0300

2024-02-14T20:19+0300

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hunter biden

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ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan bir rapora göre bakanlık, Hunter Biden’ın telefonunda uyuşturucu madde kullandığını ortaya koyan fotoğraflar buldu.Belgeye göre fotoğraflar 2018 yılının sonunda çekildi. Hunter Biden tam da o zaman, mahkemedeki beyanlarının aksine uyuşturucu bağımlılığını gösteren birkaç fotoğraf çekmişti.Fotoğraflarda özellikle uyuşturucu madde (muhtemelen kokain ve crack kokain) ve kullanımına yönelik gereçlerin bulunduğu paketler yer alıyor. Adalet Bakanlığı'nın eline geçen deliller arasında ayrıca Hunter Biden’ın ya kendisinin yasaklı madde kullanma vakalarından bahsettiğine, ya da söz konusu maddeleri nasıl elde edeceğini öğrenmeye çalıştığına dair yazışmalarının ekran görüntüleri de yer alıyor.Hunter Biden, geçen eylül ayında federal savcı tarafından silah satın alımı sırasında uyuşturucu kullanmadığına dair yanlış beyanda bulunmak ve uyuşturucu bağımlısıyken silah bulundurmakla suçlanmıştı.Ekim ayının başında Delaware'deki federal mahkemeye çıkarılan Hunter Biden, aleyhindeki suçlamaları reddetmişti, aynı zamanda yazdığı anılarında o dönemde uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240117/hunter-bidenin-silah-kilifinda-kokain-bulundugu-iddia-edildi-1079748062.html

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hunter biden, uyuşturucu, abd