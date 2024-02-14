https://sputniknews.com.tr/20240214/abd-adalet-bakanligi-hunter-bidenin-uyusturucu-kullandigina-dair-kanit-buldu-1080743201.html
ABD Adalet Bakanlığı Hunter Biden’ın uyuşturucu kullandığına dair kanıt buldu
ABD Adalet Bakanlığı Hunter Biden’ın uyuşturucu kullandığına dair kanıt buldu
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın telefonunda uyuşturucu bağımlılığına dair kanıt buldu. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T20:18+0300
2024-02-14T20:18+0300
2024-02-14T20:19+0300
dünya
hunter biden
uyuşturucu
abd
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073883830_0:0:2888:1625_1920x0_80_0_0_52f42254d3b8e4159c9b54c06caa4a7e.jpg
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan bir rapora göre bakanlık, Hunter Biden’ın telefonunda uyuşturucu madde kullandığını ortaya koyan fotoğraflar buldu.Belgeye göre fotoğraflar 2018 yılının sonunda çekildi. Hunter Biden tam da o zaman, mahkemedeki beyanlarının aksine uyuşturucu bağımlılığını gösteren birkaç fotoğraf çekmişti.Fotoğraflarda özellikle uyuşturucu madde (muhtemelen kokain ve crack kokain) ve kullanımına yönelik gereçlerin bulunduğu paketler yer alıyor. Adalet Bakanlığı'nın eline geçen deliller arasında ayrıca Hunter Biden’ın ya kendisinin yasaklı madde kullanma vakalarından bahsettiğine, ya da söz konusu maddeleri nasıl elde edeceğini öğrenmeye çalıştığına dair yazışmalarının ekran görüntüleri de yer alıyor.Hunter Biden, geçen eylül ayında federal savcı tarafından silah satın alımı sırasında uyuşturucu kullanmadığına dair yanlış beyanda bulunmak ve uyuşturucu bağımlısıyken silah bulundurmakla suçlanmıştı.Ekim ayının başında Delaware'deki federal mahkemeye çıkarılan Hunter Biden, aleyhindeki suçlamaları reddetmişti, aynı zamanda yazdığı anılarında o dönemde uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240117/hunter-bidenin-silah-kilifinda-kokain-bulundugu-iddia-edildi-1079748062.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073883830_321:0:2888:1925_1920x0_80_0_0_4c49a751c2c2bba500e26e19de950854.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hunter biden, uyuşturucu, abd
hunter biden, uyuşturucu, abd
ABD Adalet Bakanlığı Hunter Biden’ın uyuşturucu kullandığına dair kanıt buldu
20:18 14.02.2024 (güncellendi: 20:19 14.02.2024)
ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın telefonunda uyuşturucu bağımlılığına dair kanıt buldu.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan bir rapora göre bakanlık, Hunter Biden’ın telefonunda uyuşturucu madde kullandığını ortaya koyan fotoğraflar buldu.
Belgeye göre fotoğraflar 2018 yılının sonunda çekildi. Hunter Biden tam da o zaman, mahkemedeki beyanlarının aksine uyuşturucu bağımlılığını gösteren birkaç fotoğraf çekmişti.
Fotoğraflarda özellikle uyuşturucu madde (muhtemelen kokain ve crack kokain) ve kullanımına yönelik gereçlerin bulunduğu paketler yer alıyor. Adalet Bakanlığı'nın eline geçen deliller arasında ayrıca Hunter Biden’ın ya kendisinin yasaklı madde kullanma vakalarından bahsettiğine, ya da söz konusu maddeleri nasıl elde edeceğini öğrenmeye çalıştığına dair yazışmalarının ekran görüntüleri de yer alıyor.
Hunter Biden, geçen eylül ayında federal savcı tarafından silah satın alımı sırasında uyuşturucu kullanmadığına dair yanlış beyanda bulunmak ve uyuşturucu bağımlısıyken silah bulundurmakla suçlanmıştı.
Ekim ayının başında Delaware'deki federal mahkemeye çıkarılan Hunter Biden, aleyhindeki suçlamaları reddetmişti, aynı zamanda yazdığı anılarında o dönemde uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıklamıştı.