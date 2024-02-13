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Rusya: Washington, Afrika’daki kirli oyunlarıyla ilgili gerçeği saklamaya çalışıyor
Rusya: Washington, Afrika’daki kirli oyunlarıyla ilgili gerçeği saklamaya çalışıyor
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Moskova’ya yönelik Afrika’daki eylemlerine ilişkin asılsız suçlamalarıyla aslında kendi kirli... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T11:25+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rus gizli servislerinin ABD ve Avrupa ülkelerinin Afrika’daki faaliyetiyle ilgili dezenformasyon yaydığı yönündeki yazısına işaret eden Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, bu yazıda Moskova’nın sözde Batı karşıtı kampanyasının önemli bir kısmının sağlık alanındaki girişimleri hedef aldığı iddia edildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:Rusya’nın Afrika ülkeleriyle başarılı bir şekilde gelişen işbirliğinin ABD’li politikacıları rahatsız ettiği sır olmadığını kaydeden Büyükelçilik, “Uyduruk suçların ve ortakları yıldırma çabalarının temel sebebi, Moskova ve Afrika başkentleri arasındaki bağların güçlenmesi” diye yazdı.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iddalarıABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya bağlı ‘Afrika Girişimi’ ajansının dezenformasyon yayarak Batı ülkelerinin Afrika’daki itibarına gölge düşürmeye ve Rusya’nın imajını iyileştirmeye çalıştığını öne sürmüştü.Ajansın Rus gizli servislerden para ve tavsiyeler aldığını iddia eden ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Afrika Girişimi, Rusya’nın imajını iyileştirme ve diğer ülkelerin imajını kötüleştirme yönündeki çalışmaları artırmak için kendi çalışanlarına ek olarak Afrikalı gazetecileri, blogerleri ve yerel kamu temsilcilerini de işe alıyor” ifadesine yer verildi.Afrika Girişimi’nin ilk büyük kampanyalarından birinin, “sağlık alanıyla ilgili tehlikeli bilgiler yayarak ABD ve Batı’nın bu alandaki girişimlerini hedef almak” olduğu iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/blinken-afrikanin-guvenligi-icin-wagnere-alternatif-olarak-abdyi-onerdi-1079985674.html
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rusya, abd, abd hegemonyası, afrika, washington, moskova, batı
rusya, abd, abd hegemonyası, afrika, washington, moskova, batı

Rusya: Washington, Afrika’daki kirli oyunlarıyla ilgili gerçeği saklamaya çalışıyor

11:25 13.02.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Afrika'da
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Afrika'da - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Moskova’ya yönelik Afrika’daki eylemlerine ilişkin asılsız suçlamalarıyla aslında kendi kirli oyunlarıyla ilgili gerçeği saklamaya çalıştığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rus gizli servislerinin ABD ve Avrupa ülkelerinin Afrika’daki faaliyetiyle ilgili dezenformasyon yaydığı yönündeki yazısına işaret eden Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, bu yazıda Moskova’nın sözde Batı karşıtı kampanyasının önemli bir kısmının sağlık alanındaki girişimleri hedef aldığı iddia edildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:
“ABD’nin tartışılamaz gerçek olarak göstermeye çalıştığı asılsız iddiaların tek amacı, ABD'nin dünyanın bu bölgesindeki kirli oyunlarına ilişkin çirkin gerçeği gizlemek. ABD’nin faaliyetleriyle ilgili ifşa edici gerçekler daha önce Rusya temsilcileri tarafından resmi olarak defalarca dile getirildi. Yarası olan gocunur.
Rusya’nın Afrika ülkeleriyle başarılı bir şekilde gelişen işbirliğinin ABD’li politikacıları rahatsız ettiği sır olmadığını kaydeden Büyükelçilik, “Uyduruk suçların ve ortakları yıldırma çabalarının temel sebebi, Moskova ve Afrika başkentleri arasındaki bağların güçlenmesi” diye yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iddaları

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya bağlı ‘Afrika Girişimi’ ajansının dezenformasyon yayarak Batı ülkelerinin Afrika’daki itibarına gölge düşürmeye ve Rusya’nın imajını iyileştirmeye çalıştığını öne sürmüştü.
Ajansın Rus gizli servislerden para ve tavsiyeler aldığını iddia eden ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Afrika Girişimi, Rusya’nın imajını iyileştirme ve diğer ülkelerin imajını kötüleştirme yönündeki çalışmaları artırmak için kendi çalışanlarına ek olarak Afrikalı gazetecileri, blogerleri ve yerel kamu temsilcilerini de işe alıyor” ifadesine yer verildi.
Afrika Girişimi’nin ilk büyük kampanyalarından birinin, “sağlık alanıyla ilgili tehlikeli bilgiler yayarak ABD ve Batı’nın bu alandaki girişimlerini hedef almak” olduğu iddia edildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Afrika'da - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
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