https://sputniknews.com.tr/20240213/progress-ms-24-kargo-uzay-aracinin-6-aylik-yolculugu-sona-erdi-1080695846.html
Progress MS-24 kargo uzay aracının 6 aylık yolculuğu sona erdi
Progress MS-24 kargo uzay aracının 6 aylık yolculuğu sona erdi
Sputnik Türkiye
Progress MS-24 uzay aracı Salı günü Moskova saatiyle sabah 5'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya bölümünün Zvezda servis modülünden ayrıldı. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T18:03+0300
2024-02-13T18:03+0300
2024-02-13T18:03+0300
dünya
video
progress ms-24
iss
uluslararası uzay istasyonu (iss)
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Görüntülerde kargo uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak uzaya doğru serbest yolculuğa çıktığı görüldü.Roscosmos basın servisi, kargo aracının yörüngeden çıktığını, atmosfere girdiğini bildirdi.MS-24 uzay aracı 23 Ağustos 2023'te denize indirilerek Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2,5 ton ürün içeren kargo getirdi.Ayrıca sekiz istasyon düzeltmesi ve uzay enkazıyla olası bir çarpışmanın önlenmesini sağlayan uzay aracının erini 17 Şubat'ta Baykonur Kozmodromu'ndan fırlatılacak yeni Progress MS-26'nın alacağı bildirildi.
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Progress MS-24 kargo uzay aracı altı aylık uçuşun ardından ISS'den ayrıldı
Sputnik Türkiye
Progress MS-24 kargo uzay aracı altı aylık uçuşun ardından ISS'den ayrıldı
2024-02-13T18:03+0300
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PT0M36S
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, progress ms-24, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), видео
video, progress ms-24, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), видео
Progress MS-24 kargo uzay aracının 6 aylık yolculuğu sona erdi
Progress MS-24 uzay aracı Salı günü Moskova saatiyle sabah 5'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya bölümünün Zvezda servis modülünden ayrıldı.
Görüntülerde kargo uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak uzaya doğru serbest yolculuğa çıktığı görüldü.
Roscosmos basın servisi, kargo aracının yörüngeden çıktığını, atmosfere girdiğini bildirdi.
MS-24 uzay aracı 23 Ağustos 2023'te denize indirilerek Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2,5 ton ürün içeren kargo getirdi.
Ayrıca sekiz istasyon düzeltmesi ve uzay enkazıyla olası bir çarpışmanın önlenmesini sağlayan uzay aracının erini 17 Şubat'ta Baykonur Kozmodromu'ndan fırlatılacak yeni Progress MS-26'nın alacağı bildirildi.