https://sputniknews.com.tr/20240213/polonya-basbakani-tusktan-nato-liderlerini-askeri-harcamalari-artirmaya-ikna-etme-sozu-1080666339.html

Polonya Başbakanı Tusk’tan NATO liderlerini askeri harcamaları artırmaya ikna etme sözü

Polonya Başbakanı Tusk’tan NATO liderlerini askeri harcamaları artırmaya ikna etme sözü

Sputnik Türkiye

Polonya Başbakanı Donald Tusk, tüm NATO ülkelerinin liderlerini savunma harcamalarını artırmaya ikna etme sözü verdi. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T00:21+0300

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polonya

donald trump

dünya

donald tusk

nato

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Polonya Başbakanı Tusk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellemeyeceği şeklindeki sözleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.Berlin’de basın mensuplarına açıklama yapan Tusk, “Eski Başkan ve yaklaşan seçimlerin adayı Donald Trump ne derse desin, NATO üyesi ülkelerin kendilerinin ve bizim ortak savunma imkanlarımıza yönelik finansmanı önemli ölçüde artırması, bizim ortak Avrupa çıkarımızdır” diye konuştu.Avrupa Birliği’nin (AB) savunma harcamalarını artırarak askeri güç bakımından Rusya’yı geçmesi gerektiğini dile getiren Tusk, “Tüm NATO ortaklarının imkanlarını artırmaları konusunda ısrar edeceğim. Avrupa Birliği’nin askeri açıdan Rusya’dan daha zayıf olmasının tek bir nedeni bile yok” vurgusunu yaptı.Polonya Başbakanı, “Her ülkenin hızlı bir şekilde (NATO standardı olan GSYİH’nın) yüzde 2 seviyesine ulaşamayacağını biliyorum. Fakat böyle bir ihtiyaç, Donald Trump söylediği için değil, objektif olarak var” ifadelerini kullandı.

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