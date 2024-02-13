https://sputniknews.com.tr/20240213/pariste-bagimsiz-sut-ureticileri-protesto-duzenledi-1080704024.html

Paris'te bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi

Paris'te bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi

Sputnik Türkiye

Fransa'nın başkenti Paris'te bağımsız süt üreticileri, hükümetin son zamanlarda çiftçilere yaklaşımlarını protesto etti. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T23:45+0300

2024-02-13T23:45+0300

2024-02-13T23:45+0300

multimedya

paris

protesto

süt

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080704211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c78c2ae8fe760c85ae1f1020255d9f31.jpg

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri, hükümetin son zamanlarda çiftçilerin sorunlarına karşı olan yaklaşımlarına tepki göstermek ve memnuniyetsizliklerini dile getirmek için protesto düzenledi.Gösteri sırasında yaklaşık iki bin litre süt ücretsiz dağıtıldı.

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paris, protesto, süt, фото