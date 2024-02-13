Paris'te bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi
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Fransa'nın başkenti Paris'te bağımsız süt üreticileri, hükümetin son zamanlarda çiftçilere yaklaşımlarını protesto etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri, hükümetin son zamanlarda çiftçilerin sorunlarına karşı olan yaklaşımlarına tepki göstermek ve memnuniyetsizliklerini dile getirmek için protesto düzenledi.
Gösteri sırasında yaklaşık iki bin litre süt ücretsiz dağıtıldı.
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg AlsayedParis'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi
1/6
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
Paris'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg AlsayedParis'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi
2/6
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
Paris'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg AlsayedParis'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi
3/6
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
Paris'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg AlsayedParis'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi
4/6
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
Paris'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg AlsayedParis'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi
5/6
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
Paris'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg AlsayedParis'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi
6/6
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
Paris'te bulunan Ulusal Meclis'in önünde bir araya gelen bağımsız süt üreticileri protesto düzenledi