https://sputniknews.com.tr/20240213/pakistanda-tutuklu-imran-hanin-partisi-pti-hukumeti-kurmak-icin-ittifak-yoluna-gidiyor-1080689349.html

Pakistan'da tutuklu İmran Han'ın partisi PTI, hükümeti kurmak için ittifak yoluna gidiyor

Pakistan'da tutuklu İmran Han'ın partisi PTI, hükümeti kurmak için ittifak yoluna gidiyor

Sputnik Türkiye

Pakistan’da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinde hükümet kurabilmek için iki siyasi... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T15:54+0300

2024-02-13T15:54+0300

2024-02-13T15:54+0300

dünya

imran han

imran khan

pti

pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti)

hapis

seçim

hükümet

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PTI Sözcüsü Rauf Hasan, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, PTI destekli bağımsız milletvekillerinin, Ulusal Meclis ve Pencap Meclisinde ülkedeki Şiilerin siyasi grubu Müslümanların Birlik Meclisi Partisi (MVMP), Hayber Pahtunhva Meclisinde ise Cemaat-i İslami Partisi ile ittifak kuracağını söyledi.Hasan, bu kararın, İmran Han'ın talimatı doğrultusunda alındığını aktardı.MVMP, Ulusal Mecliste 1, Cemaat-i İslami ise Hayber Pahtunhva Meclisinde 3 sandalyeye sahip.PML-N, PPP ve MQM-P ile ittifak kapıları kapatıldıGeo News televizyonundaki habere göre, PTI Genel Başkanı Gohar Han, beraberindeki bir heyetle Ravalpindi’deki Adiala Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmran Han ile görüştü.Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gohar Han, İmran Han’ın, PML-N, PPP ve MQM-P ile koalisyon için ittifak yapılmasını istemediğini duyurdu.Gohar Han, İmran Han’ın gerek Ulusal Mecliste ve gerek Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerinde PTI’nın hükümeti kurmasını istediğini aktararak, bunun için PML-N, PPP ve MQM-P dışındaki siyasi partilerle ittifak görüşmeleri yapılacağını belirtti.PTI’nın başbakanlık koltuğu için henüz bir isim belirlemediğine işaret eden Gohar Han, seçim sonuçlarına çeşitli şehirlerdeki mahkemelerde itiraz ettiklerini ve Anayasa Mahkemesine de itiraz edeceklerini kaydetti.PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve bu oyların rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor.'Navaz Şerif dördüncü defa başbakan olacak' vurgusuPML-N’den eski Başbakan Şahbaz Şerif, başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, PTI destekli bağımsız milletvekilleri hükümeti kuracak çoğunluğa sahipse, PML-N’nin muhalefet sandalyelerinde oturmaya hazır olduğunu söyledi.Şerif, bağımsız milletvekillerinin katılımıyla Ulusal Mecliste PML-N’nin sandalye sayısının 80’e çıktığını ve gelecek günlerde bu sayının artacağını ifade etti.Ağabeyi eski Başbakan Navaz Şerif’in dördüncü defa başbakan olacağını vurgulayan Şahbaz Şerif, koalisyon hükümeti kurulması için partisinin herkesi davet edeceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240129/birkac-hafta-once-birbirlerini-vurmuslardi-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-pakistanda-1080149568.html

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imran han, imran khan, pti, pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti), hapis, seçim, hükümet