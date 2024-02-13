https://sputniknews.com.tr/20240213/kahve-fincanlarini-tukurukle-temizleyen-isletmeci-serbest-birakildi-1080703630.html
Kahve fincanlarını tükürükle temizleyen işletmeci serbest bırakıldı
Kahve fincanlarını tükürükle temizleyen işletmeci serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Edirne'de kahve fincanlarını tükürükle temizleyen işletmeci çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T23:17+0300
2024-02-13T23:17+0300
2024-02-13T23:17+0300
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Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan işletmenin halk sağlığını tehlikeye düşürdüğünün belirlendiği ifade edildi.İlgili kurumların işletmeyle ilgili tüm kontrolleri yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:İşletmeci H.Z. hakkında kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında başlatılan soruşturma sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.H.Z'nin, ifadesinde, görüntülere yansıyan bardakların dekor amaçlı olduğunu, söz konusu bardakla kahve satışı yapmadığını söylediği öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/urun-alirken-sisen-ambalaja-dikkat-edin-uyarisi-1080204361.html
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edirne, kahve, tükürük
Kahve fincanlarını tükürükle temizleyen işletmeci serbest bırakıldı
Edirne'de kahve fincanlarını tükürükle temizleyen işletmeci çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan işletmenin halk sağlığını tehlikeye düşürdüğünün belirlendiği ifade edildi.
İlgili kurumların işletmeyle ilgili tüm kontrolleri yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal medyadan paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletmeci ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından sağlık koşullarına uymadığı belirlenen işletme, çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için tüm denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz."
İşletmeci H.Z. hakkında kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında başlatılan soruşturma sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
H.Z'nin, ifadesinde, görüntülere yansıyan bardakların dekor amaçlı olduğunu, söz konusu bardakla kahve satışı yapmadığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.