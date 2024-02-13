Kahve fincanlarını tükürükle temizleyen işletmeci serbest bırakıldı

"Sosyal medyadan paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletmeci ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından sağlık koşullarına uymadığı belirlenen işletme, çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için tüm denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz."