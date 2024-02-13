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Erdoğan: Daha adil bir dünya mümkün
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Erdoğan: Daha adil bir dünya mümkün
Erdoğan: Daha adil bir dünya mümkün
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha adil bir dünya mümkündür." dedi. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T12:49+0300
2024-02-13T12:49+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
dubai
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai’de düzenlenen “Dünya Hükümetler Zirvesi”nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, dubai
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, dubai

Erdoğan: Daha adil bir dünya mümkün

12:49 13.02.2024
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha adil bir dünya mümkündür." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai’de düzenlenen “Dünya Hükümetler Zirvesi”nde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Daha adil bir dünya mümkündür.
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