https://sputniknews.com.tr/20240213/cumhurbaskani-erdoganin-ruanda-cumhurbaskani-kagame-ile-gorusmesine-iliskin-aciklama-1080699585.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüşmesine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai’de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika'ya karşılıklı çıkarlar ekseninde... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T19:30+0300
2024-02-13T19:30+0300
2024-02-13T19:30+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde ikili görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları kapsamında Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ruanda ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika'ya karşılıklı çıkarlar ekseninde yaklaşımının devam edeceğini ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek için gayretlerin süreceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230720/britanya-siginma-basvurusunda-bulunanlari-ruandaya-nakledene-dek-yuzen-hapishaneye-koyacak-1073776116.html
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai’de Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika'ya karşılıklı çıkarlar ekseninde yaklaşımının devam edeceğini ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek için gayretlerin süreceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları kapsamında Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ruanda ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika'ya karşılıklı çıkarlar ekseninde yaklaşımının devam edeceğini ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek için gayretlerin süreceğini söyledi.