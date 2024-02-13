https://sputniknews.com.tr/20240213/cumhurbaskani-erdogan-arama-kurtarma-calismalari-icin-tum-imkanlarin-seferber-edilmesini-istedi-1080697591.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T18:58+0300
2024-02-13T18:58+0300
2024-02-13T18:58+0300
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasıyla ilgili, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.
https://sputniknews.com.tr/20240213/iletisim-baskani-altundan-erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1080697299.html
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recep tayyip erdoğan, erzincan, maden
recep tayyip erdoğan, erzincan, maden
Cumhurbaşkanı Erdoğan arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasıyla ilgili, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.