https://sputniknews.com.tr/20240213/cumhurbaskani-erdogan-arama-kurtarma-calismalari-icin-tum-imkanlarin-seferber-edilmesini-istedi-1080697591.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T18:58+0300

2024-02-13T18:58+0300

2024-02-13T18:58+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

erzincan

maden

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasıyla ilgili, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

https://sputniknews.com.tr/20240213/iletisim-baskani-altundan-erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1080697299.html

türkiye

erzincan

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recep tayyip erdoğan, erzincan, maden