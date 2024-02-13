https://sputniknews.com.tr/20240213/ciftcilerden-chpli-baskan-adayina-hayvan-diskili-protesto-1080688206.html
Çiftçilerden CHP'li başkan adayına hayvan dışkılı protesto
Çiftçilerden CHP'li başkan adayına hayvan dışkılı protesto
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emekli olamayışlarının faturasını CHP'den belediye başkan adayı olan Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş'a kesen çiftçiler, odanın... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T15:13+0300
2024-02-13T15:13+0300
2024-02-13T15:21+0300
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emekli olamayışlarının faturasını CHP'den Yenişehir Belediye Başkan adayı olan Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş'a kesen çiftçiler odanın önüne ve odaya ait resmi araca hayvan dışkısından olan organik gübre döktü.Yenişehir Ziraat Odası Başkanı iken CHP Belediye Başkan adayı olan Sadi Aktaş’a tepki gösteren çiftçiler, “Bizim işimizi bitirsin ondan sonra gelsin. Gelip bir de köyümüzden oy istiyor. CHP’den aday olmuş” dediler.'Ziraat Odası nedeniyle emekli olamıyoruz'Çiftçilerden Emin Serin, “Biz bugün eylem yapmak için geldik. Yenişehir Ziraat Odası'nın hatasından dolayı emekli olamıyoruz. 25 yıl Bağkur ödememize rağmen ziraat odası, kayıtları düzgün tutmadığı için emekli olamadık. Sadi Aktaş ziraat odasını bırakıp belediye başkanlığına soyunuyor. Bize geldi oy istemeye buradaki işi bitirsin öyle gelsin. Utanmadan köye gelip oy istiyor" dedi. Bir diğer mağdur Halil Darçın ise kendileri gibi emekli olamayan 5 bin kişinin olduğunu belirterek, "Bir yıldır emekli olup para alacağımız yerde avukatlara para verip mahkemelerde sürünüyoruz. Para alamıyoruz. Emekli olamıyoruz" diye konuştu.
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yerel seçim, chp, bursa, dışkı, tezek, ziraat, türkiye ziraat odaları birliği, bağkur, köy, köylü
yerel seçim, chp, bursa, dışkı, tezek, ziraat, türkiye ziraat odaları birliği, bağkur, köy, köylü
Çiftçilerden CHP'li başkan adayına hayvan dışkılı protesto
15:13 13.02.2024 (güncellendi: 15:21 13.02.2024)
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emekli olamayışlarının faturasını CHP'den belediye başkan adayı olan Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş'a kesen çiftçiler, odanın önüne ve odaya ait resmi araca hayvan dışkısından olan organik gübre döktü.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emekli olamayışlarının faturasını CHP'den Yenişehir Belediye Başkan adayı olan Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş'a kesen çiftçiler odanın önüne ve odaya ait resmi araca hayvan dışkısından olan organik gübre döktü.
Yenişehir Ziraat Odası Başkanı iken CHP Belediye Başkan adayı olan Sadi Aktaş’a tepki gösteren çiftçiler, “Bizim işimizi bitirsin ondan sonra gelsin. Gelip bir de köyümüzden oy istiyor. CHP’den aday olmuş” dediler.
'Ziraat Odası nedeniyle emekli olamıyoruz'
Çiftçilerden Emin Serin, “Biz bugün eylem yapmak için geldik. Yenişehir Ziraat Odası'nın hatasından dolayı emekli olamıyoruz. 25 yıl Bağkur ödememize rağmen ziraat odası, kayıtları düzgün tutmadığı için emekli olamadık. Sadi Aktaş ziraat odasını bırakıp belediye başkanlığına soyunuyor. Bize geldi oy istemeye buradaki işi bitirsin öyle gelsin. Utanmadan köye gelip oy istiyor" dedi. Bir diğer mağdur Halil Darçın ise kendileri gibi emekli olamayan 5 bin kişinin olduğunu belirterek, "Bir yıldır emekli olup para alacağımız yerde avukatlara para verip mahkemelerde sürünüyoruz. Para alamıyoruz. Emekli olamıyoruz" diye konuştu.