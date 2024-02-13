https://sputniknews.com.tr/20240213/banka-sir-niteliginde-dedi-kvkk-musteri-ile-yapilan-gorusme-kaydinin-verilmesine-karar-verdi-1080672804.html

Banka 'sır niteliğinde' dedi, KVKK müşteri ile yapılan görüşme kaydının verilmesine karar verdi

Banka 'sır niteliğinde' dedi, KVKK müşteri ile yapılan görüşme kaydının verilmesine karar verdi

Sputnik Türkiye

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri ile banka görevlisi arasındaki görüşme kaydının, ilgililerin talebi halinde verilmesine karar verdi. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T09:56+0300

2024-02-13T09:56+0300

2024-02-13T09:56+0300

türkiye

banka

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

bankacılık

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KVKK'nin kararına göre, bir kişi, bir bankanın müşteri temsilcisi ile yaptığı görüşmenin ses kaydının kendisine verilmesini istedi. Talebi banka tarafından reddedilen kişi, KVKK'ye başvurdu.Başvuruyu inceleyen KVKK, bankanın, Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkartılan "Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda kayıtları paylaşamadığını tespit etti.İlgililerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanabilmeleri adına görüşme kayıtlarını alabileceğine hükmeden KVKK, görüşmede varsa üçüncü kişilere ait verilerin çıkarılması/maskelenmesi önlemleri alınarak ses kayıtlarının gönderilmesi yönünde bankayı talimatlandırdı.

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banka, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), bankacılık