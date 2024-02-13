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Bakan Uraloğlu: Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi 2 saat 44 dakika
Bakan Uraloğlu: Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi 2 saat 44 dakika
Sputnik Türkiye
Bakan Uraloğlu, "Günlük internet kullanım süresi, dünyada 6 saat 40 dakika iken ülkemizde bu rakam 6 saat 50 dakika, yani yaklaşık 7 saate ulaşmış bulunuyor... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T19:17+0300
2024-02-13T19:17+0300
yaşam
abdulkadir uraloğlu
sosyal medya
internet
internet
internet
internet sitesi
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) "Hep birlikte daha iyi bir internete" temasıyla düzenlenen "Güvenli İnternet Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, bilginin doğru kaynaklardan güvenilir şekilde iletilmesinin her devletin ve toplumun gündeminde olduğunu söyledi.Bilgiye erişim konusunda sıkıntı çekilmeyen bir çağda yaşandığını vurgulayan Uraloğlu, insanlığın hiç olmadığı kadar manipülasyona ve dezenformasyona açık hale geldiğini dile getirdi.İnternetin, özellikle son 25 yılda alışkanlıkları, zorunlulukları değiştirip dönüştürdüğünü belirten Uraloğlu, "Hayatımızın baş rolünde internet bağlantısı bulunan mobil cihazlar var. Bireysel kullanıcılar açısından riskleri ve tehditleri bünyesinde barındıran bu yeni dönem, kamunun 7 gün 24 saat kesintisiz internet verebildiği sistemlerle hayatımıza değer kattı" ifadelerini kullandı.'Çocuklarımızı, gençlerimizi internet dünyasında yalnız bırakmayın'Son birkaç yıldır internetin, ihtiyaç doğduğunda kullanılan bir yol, bir araç olmaktan çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:'Günlük internet kullanım süresi, dünyada 6 saat 40 dakika iken ülkemizde bu rakam 6 saat 50 dakika'Uraloğlu, günlük internet kullanım süresinin, dünyada 6 saat 40 dakika iken Türkiye'de bu rakamın 6 saat 57 dakika, yani yaklaşık 7 saat olduğunu söyledi.Sosyal medya kullanım süresinin ise dünyada 2 saat 23 dakika iken, Türkiye'de 2 saat 44 dakika olduğuna, yani yaklaşık 3 saati bulduğuna işaret eden Uraloğlu, "Dolayısıyla bu alan asla boş bırakılmaması ve ciddiyetle ele alınması gereken bir konu. Bakanlık olarak Güvenli İnternet Günü vesilesiyle vatandaşlarımızı dijital dünyada güvende tutmanın yolları konusunda bilinçlendirmek istiyoruz" dedi.- Deprem bölgesinde 2 bin 500 öğrenciye eğitim verildiUraloğlu, dijital platformlarda karşılaşılan sorunlardan birinin bilgi kirliliği olduğunu belirterek, internetin ve sosyal medya platformlarının bilinçli kullanılması ve dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirmesi gerektiğini ifade etti.Siber zorbalık, çocukların çevrim içi istismarı, sosyal medya ve oyun bağımlılığı gibi pek çok dijital riskin çocukları ve gençleri tehdit ettiğini dile getiren Uraloğlu, "İşte bu tehlikelere karşı 2016'da BTK bünyesinde Güvenli İnternet Merkezi'ni kurduk. Merkezimizde 2023'te gerçekleştirilen 167 eğitim ve seminerle yaklaşık 26 bin kişiye 'İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı' eğitimini verdik. Böylece son 5 yılda 824 eğitim ve seminerle 116 bin kişiye ulaştık" diye konuştu.Uraloğlu, "İnternet Yardım Merkezi" ile internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı kapsamında kullanıcıların internet ortamlarında yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri sunduklarını kaydetti."ALO 141 İnternet Bilgi Destek Hattı" ile de dijital ortamlarda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulduğuna işaret eden Uraloğlu, "2023 itibarıyla 70 binden fazla çağrıya cevap verdik. 2017'de hayata geçirilen Güvenli Mobil İnternet Tırı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerine gitti ve Adıyaman ve Hatay illerindeki çadır kentlerde 7-13 yaş arası 2 bin 500 öğrenciye robotik kodlama eğitimi verdi" ifadelerini kullandı.Uraloğlu, BTK'nin ücretsiz güvenli internet hizmetinden gönüllü yararlanan yaklaşık 40 milyon abonenin bulunduğunu bildirdi.Bütün vatandaşlara, temiz ve güvenli bir dijital dünya sunmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu dile getiren Uraloğlu, bu hedefe ulaşabilmek için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini söyledi.USOM geçen hafta 66 milyon zararlı isteği engellediUraloğlu, dijital dönüşümün getirdiği fırsatlar ve zorluklarla birlikte siber güvenlik konusunun da büyük bir önem taşıdığına dikkati çekti.Bakanlık olarak ülkede dijital alanda güvenliği sağlamaya odaklandıklarını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, çocukların ve gençlerin dijital medya ortamlarının etkisiyle çeşitli dijital sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığının altını çizdi.Güvenli İnternet Günü'nün, interneti güvenli ve sağlıklı kullanmak için farkındalık oluşturulacak fırsatlar sunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Bugünü bir başlangıç olarak görmeli ve güvenli internet kullanımı konusunda çaba göstermeliyiz. Birlikte hareket ederek internetin sunduğu olanaklardan faydalanabilir ve güvenli bir dijital gelecek inşa edebiliriz" diye konuştu.Güvenli İnternet Merkezi ile farkındalık artırılıyorBTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, içinde bulunulan yüzyılda yaşanan değişim ve ilerlemelerin bilişim teknolojisinin de gelişimini ve çeşitlenmesini sağladığını dile getirdi.İnternetin, insanların yaşamında kendine önemli bir yer edinen, birçok insan tarafından kullanılan ve her geçen gün erişiminin arttığı bir teknoloji olduğunu belirten Karagözoğlu, "Kurumumuz bünyesindeki Güvenli İnternet Merkezi'mizle, internetin sadece zararlı yönlerini değil, getirmiş olduğu fırsatlar konusunda da çocuk, genç ve ailelerimizin farkındalığını artırmak hedeflerimiz arasında bulunuyor" diye konuştu.AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri de teknoloji ve toplum ilişkisinin karmaşık bir konu olduğunu vurgulayarak, teknolojinin toplum üzerindeki etkisinin hiçbir zaman bugün olduğu kadar yoğun olmadığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240129/20-ilde-internet-uzerinden-dolandiricilik-operasyonu-64-kisi-yakalandi--1080167338.html
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abdulkadir uraloğlu, sosyal medya, internet, internet, internet, internet sitesi, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
abdulkadir uraloğlu, sosyal medya, internet, internet, internet, internet sitesi, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

Bakan Uraloğlu: Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi 2 saat 44 dakika

19:17 13.02.2024
© İHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© İHA
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Bakan Uraloğlu, "Günlük internet kullanım süresi, dünyada 6 saat 40 dakika iken ülkemizde bu rakam 6 saat 50 dakika, yani yaklaşık 7 saate ulaşmış bulunuyor. Sosyal medya kullanım süresi ise dünyada 2 saat 23 dakika iken, ülkemizde 2 saat 44 dakika, yani yaklaşık 3 saati buluyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) "Hep birlikte daha iyi bir internete" temasıyla düzenlenen "Güvenli İnternet Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, bilginin doğru kaynaklardan güvenilir şekilde iletilmesinin her devletin ve toplumun gündeminde olduğunu söyledi.
Bilgiye erişim konusunda sıkıntı çekilmeyen bir çağda yaşandığını vurgulayan Uraloğlu, insanlığın hiç olmadığı kadar manipülasyona ve dezenformasyona açık hale geldiğini dile getirdi.
İnternetin, özellikle son 25 yılda alışkanlıkları, zorunlulukları değiştirip dönüştürdüğünü belirten Uraloğlu, "Hayatımızın baş rolünde internet bağlantısı bulunan mobil cihazlar var. Bireysel kullanıcılar açısından riskleri ve tehditleri bünyesinde barındıran bu yeni dönem, kamunun 7 gün 24 saat kesintisiz internet verebildiği sistemlerle hayatımıza değer kattı" ifadelerini kullandı.

'Çocuklarımızı, gençlerimizi internet dünyasında yalnız bırakmayın'

Son birkaç yıldır internetin, ihtiyaç doğduğunda kullanılan bir yol, bir araç olmaktan çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İnternetin yeni bir kültürel mekan, gerçeklik, özgürlük alanı ve ekonomik bir pazar olarak ortaya çıkması, küresel değerlerin, alışkanlıkların değişmesini de sağladı. Zamanının büyük kısmını internette geçiren gençlerimizin 'değerlerini' artık sadece ailesi ya da çevresindeki insanlar belirlemiyor maalesef sosyal medya ağları aracılığıyla internet, kültürü belirliyor. Bu nedenle bir ebeveynin, kendi çocuğunun evin dışında, nerede, kiminle olduğunu bilmesi gerekiyorsa, dijital dünyada da çocukların kontrolsüz bırakılması, tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Tüm anne babalara sesleniyorum, çocuklarımızı, gençlerimizi başıboş ve uçsuz bucaksız bir ortam olan internet dünyasında yalnız bırakmayın. Farklı koruma ve güvenlik yöntemleriyle onları dijital alemin kötülüklerinden uzak tutun. İnterneti güvenli şekilde kullanmanın yollarını öğrenmek ve uygulamak hepimizin sorumluluğunda."
'Günlük internet kullanım süresi, dünyada 6 saat 40 dakika iken ülkemizde bu rakam 6 saat 50 dakika'
Uraloğlu, günlük internet kullanım süresinin, dünyada 6 saat 40 dakika iken Türkiye'de bu rakamın 6 saat 57 dakika, yani yaklaşık 7 saat olduğunu söyledi.
Sosyal medya kullanım süresinin ise dünyada 2 saat 23 dakika iken, Türkiye'de 2 saat 44 dakika olduğuna, yani yaklaşık 3 saati bulduğuna işaret eden Uraloğlu, "Dolayısıyla bu alan asla boş bırakılmaması ve ciddiyetle ele alınması gereken bir konu. Bakanlık olarak Güvenli İnternet Günü vesilesiyle vatandaşlarımızı dijital dünyada güvende tutmanın yolları konusunda bilinçlendirmek istiyoruz" dedi.
- Deprem bölgesinde 2 bin 500 öğrenciye eğitim verildi
Uraloğlu, dijital platformlarda karşılaşılan sorunlardan birinin bilgi kirliliği olduğunu belirterek, internetin ve sosyal medya platformlarının bilinçli kullanılması ve dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirmesi gerektiğini ifade etti.
Siber zorbalık, çocukların çevrim içi istismarı, sosyal medya ve oyun bağımlılığı gibi pek çok dijital riskin çocukları ve gençleri tehdit ettiğini dile getiren Uraloğlu, "İşte bu tehlikelere karşı 2016'da BTK bünyesinde Güvenli İnternet Merkezi'ni kurduk. Merkezimizde 2023'te gerçekleştirilen 167 eğitim ve seminerle yaklaşık 26 bin kişiye 'İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı' eğitimini verdik. Böylece son 5 yılda 824 eğitim ve seminerle 116 bin kişiye ulaştık" diye konuştu.
Uraloğlu, "İnternet Yardım Merkezi" ile internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı kapsamında kullanıcıların internet ortamlarında yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri sunduklarını kaydetti.
"ALO 141 İnternet Bilgi Destek Hattı" ile de dijital ortamlarda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulduğuna işaret eden Uraloğlu, "2023 itibarıyla 70 binden fazla çağrıya cevap verdik. 2017'de hayata geçirilen Güvenli Mobil İnternet Tırı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerine gitti ve Adıyaman ve Hatay illerindeki çadır kentlerde 7-13 yaş arası 2 bin 500 öğrenciye robotik kodlama eğitimi verdi" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, BTK'nin ücretsiz güvenli internet hizmetinden gönüllü yararlanan yaklaşık 40 milyon abonenin bulunduğunu bildirdi.
Bütün vatandaşlara, temiz ve güvenli bir dijital dünya sunmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu dile getiren Uraloğlu, bu hedefe ulaşabilmek için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

USOM geçen hafta 66 milyon zararlı isteği engelledi

Uraloğlu, dijital dönüşümün getirdiği fırsatlar ve zorluklarla birlikte siber güvenlik konusunun da büyük bir önem taşıdığına dikkati çekti.
Bakanlık olarak ülkede dijital alanda güvenliği sağlamaya odaklandıklarını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Dünya genelinde her yıl 1 milyondan fazla siber saldırı gerçekleştiriliyor. Bu da neredeyse her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleştiği anlamına geliyor. 2023'te dünya genelinde 8 trilyon doların üzerinde siber suç maliyetinin olduğu tahmin ediliyor. Siber güvenlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurarak, siber tehditlere karşı etkin bir mücadele yürütüyoruz. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'mizce (USOM) bugüne kadar yerli yazılımlarımızla engellenen 314 binden fazla zararlı bağlantıyı engelleyememiş olsaydık vatandaşlarımız sadece geçtiğimiz hafta içinde 66 milyona yakın zararlı isteğin hedefi haline gelecekti."
Uraloğlu, çocukların ve gençlerin dijital medya ortamlarının etkisiyle çeşitli dijital sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığının altını çizdi.
Güvenli İnternet Günü'nün, interneti güvenli ve sağlıklı kullanmak için farkındalık oluşturulacak fırsatlar sunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Bugünü bir başlangıç olarak görmeli ve güvenli internet kullanımı konusunda çaba göstermeliyiz. Birlikte hareket ederek internetin sunduğu olanaklardan faydalanabilir ve güvenli bir dijital gelecek inşa edebiliriz" diye konuştu.

Güvenli İnternet Merkezi ile farkındalık artırılıyor

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, içinde bulunulan yüzyılda yaşanan değişim ve ilerlemelerin bilişim teknolojisinin de gelişimini ve çeşitlenmesini sağladığını dile getirdi.
İnternetin, insanların yaşamında kendine önemli bir yer edinen, birçok insan tarafından kullanılan ve her geçen gün erişiminin arttığı bir teknoloji olduğunu belirten Karagözoğlu, "Kurumumuz bünyesindeki Güvenli İnternet Merkezi'mizle, internetin sadece zararlı yönlerini değil, getirmiş olduğu fırsatlar konusunda da çocuk, genç ve ailelerimizin farkındalığını artırmak hedeflerimiz arasında bulunuyor" diye konuştu.
AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri de teknoloji ve toplum ilişkisinin karmaşık bir konu olduğunu vurgulayarak, teknolojinin toplum üzerindeki etkisinin hiçbir zaman bugün olduğu kadar yoğun olmadığını ifade etti.
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