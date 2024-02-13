https://sputniknews.com.tr/20240213/arda-guler-real-madridden-ayriliyor-yeni-adres-iddiasi-heyecan-yaratti-1080669924.html
'Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor': Yeni adres iddiası heyecan yarattı
'Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor': Yeni adres iddiası heyecan yarattı
Sputnik Türkiye
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Arda Güler ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İspanya basınında Güler... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T08:36+0300
2024-02-13T08:36+0300
2024-02-13T08:36+0300
spor
arda güler
tottenham
fenerbahçe
futbol
maç
la liga
transfer
anlaşma
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Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.Transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan ve şu ana kadar La Liga'da yalnızca 22 dakika forma şansı bulabilen Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmezken, İspanyol basın kaynaklarından Super Deporte çok konuşulacak bir iddiayı okuyucularına sundu.Oyuncuyu ilk süreçte kiralık göndermeyi düşünmediği belirtilen Real Madrid, Arda'nın daha fazla forma şansı bulması için kiralanacağını söyledi. Haberde, Arda Güler için iki takımın devrede olduğu belirtildi. Bu takımların ise Bayer Leverkusen ve Tottenham olduğu öğrenildi.Tottenham'ın transferde en ciddi takım olduğu belirtilirken Bayer Leverkusen'de ise Xabi Alonso'nun takımda kalması halinde adımlar atılacağı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240213/ispanyollardan-surpriz-iddia-fenerbahceye-yeni-alex-1080668630.html
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arda güler, tottenham, fenerbahçe, futbol, maç, la liga, transfer, anlaşma
arda güler, tottenham, fenerbahçe, futbol, maç, la liga, transfer, anlaşma
'Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor': Yeni adres iddiası heyecan yarattı
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Arda Güler ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İspanya basınında Güler için birçok iddia ortaya atılırken genç yıldız için kiralık formülünün masada olduğu öne sürüldü.
Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.
Transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan ve şu ana kadar La Liga'da yalnızca 22 dakika forma şansı bulabilen Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmezken, İspanyol basın kaynaklarından Super Deporte çok konuşulacak bir iddiayı okuyucularına sundu.
Oyuncuyu ilk süreçte kiralık göndermeyi düşünmediği belirtilen Real Madrid, Arda'nın daha fazla forma şansı bulması için kiralanacağını söyledi. Haberde, Arda Güler için iki takımın devrede olduğu belirtildi. Bu takımların ise Bayer Leverkusen ve Tottenham olduğu öğrenildi.
Tottenham'ın transferde en ciddi takım olduğu belirtilirken Bayer Leverkusen'de ise Xabi Alonso'nun takımda kalması halinde adımlar atılacağı ifade edildi.