https://sputniknews.com.tr/20240213/arda-guler-real-madridden-ayriliyor-yeni-adres-iddiasi-heyecan-yaratti-1080669924.html

'Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor': Yeni adres iddiası heyecan yarattı

'Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor': Yeni adres iddiası heyecan yarattı

Sputnik Türkiye

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Arda Güler ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İspanya basınında Güler... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T08:36+0300

2024-02-13T08:36+0300

2024-02-13T08:36+0300

spor

arda güler

tottenham

fenerbahçe

futbol

maç

la liga

transfer

anlaşma

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Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.Transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan ve şu ana kadar La Liga'da yalnızca 22 dakika forma şansı bulabilen Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmezken, İspanyol basın kaynaklarından Super Deporte çok konuşulacak bir iddiayı okuyucularına sundu.Oyuncuyu ilk süreçte kiralık göndermeyi düşünmediği belirtilen Real Madrid, Arda'nın daha fazla forma şansı bulması için kiralanacağını söyledi. Haberde, Arda Güler için iki takımın devrede olduğu belirtildi. Bu takımların ise Bayer Leverkusen ve Tottenham olduğu öğrenildi.Tottenham'ın transferde en ciddi takım olduğu belirtilirken Bayer Leverkusen'de ise Xabi Alonso'nun takımda kalması halinde adımlar atılacağı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240213/ispanyollardan-surpriz-iddia-fenerbahceye-yeni-alex-1080668630.html

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Sputnik Türkiye

arda güler, tottenham, fenerbahçe, futbol, maç, la liga, transfer, anlaşma