'Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor': Yeni adres iddiası heyecan yarattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yirminci yüz yılın en iyi yüz kitabı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sivas katliamı davası AYM'nin gündeminde
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti sosyal medyaya taşındı
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Son on yılın telefon ve internet ücretleri enflasyonu
14:08
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:07
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
4 dk
EKSEN
Trump'ın NATO çıkışı ve Avrupa'da panik havası
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Putin’in röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı
17:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ‘geleceğin helikopteri’ programını sonlandırdı
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
11 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçiden itiraf: Ordunun sadece 2 aylık silah stoku kaldı
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusu, yeni genelkurmay başkanının emirlerine itaat etmeyebilir
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusundaki yeni atamalar, cephedeki durumu değiştirmeyecek
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin’in röportajı yaklaşık bir milyar kez izlendi
18:49
2 dk
SESLİ HABER
İsviçreli siyasetçi: Putin’in röportajının etkisi büyük oldu
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası: NATO, Kiev’e silah sevkiyatını devralmak istiyor
19:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
CHP'de Haluk Levent iddiaları
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
1 dk
30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240213/arda-guler-real-madridden-ayriliyor-yeni-adres-iddiasi-heyecan-yaratti-1080669924.html
'Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor': Yeni adres iddiası heyecan yarattı
'Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor': Yeni adres iddiası heyecan yarattı
Sputnik Türkiye
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Arda Güler ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İspanya basınında Güler... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T08:36+0300
2024-02-13T08:36+0300
spor
arda güler
tottenham
fenerbahçe
futbol
maç
la liga
transfer
anlaşma
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080308902_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_59180ed4a3b0a4b43326e03de84e7cfe.jpg
Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.Transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan ve şu ana kadar La Liga'da yalnızca 22 dakika forma şansı bulabilen Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmezken, İspanyol basın kaynaklarından Super Deporte çok konuşulacak bir iddiayı okuyucularına sundu.Oyuncuyu ilk süreçte kiralık göndermeyi düşünmediği belirtilen Real Madrid, Arda'nın daha fazla forma şansı bulması için kiralanacağını söyledi. Haberde, Arda Güler için iki takımın devrede olduğu belirtildi. Bu takımların ise Bayer Leverkusen ve Tottenham olduğu öğrenildi.Tottenham'ın transferde en ciddi takım olduğu belirtilirken Bayer Leverkusen'de ise Xabi Alonso'nun takımda kalması halinde adımlar atılacağı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240213/ispanyollardan-surpriz-iddia-fenerbahceye-yeni-alex-1080668630.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080308902_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_f46a4e97637eb5528eadd6fb9627ed9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arda güler, tottenham, fenerbahçe, futbol, maç, la liga, transfer, anlaşma
arda güler, tottenham, fenerbahçe, futbol, maç, la liga, transfer, anlaşma

'Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor': Yeni adres iddiası heyecan yarattı

08:36 13.02.2024
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA / Burak Akbulut
Abone ol
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Arda Güler ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İspanya basınında Güler için birçok iddia ortaya atılırken genç yıldız için kiralık formülünün masada olduğu öne sürüldü.
Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.
Transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan ve şu ana kadar La Liga'da yalnızca 22 dakika forma şansı bulabilen Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmezken, İspanyol basın kaynaklarından Super Deporte çok konuşulacak bir iddiayı okuyucularına sundu.
Oyuncuyu ilk süreçte kiralık göndermeyi düşünmediği belirtilen Real Madrid, Arda'nın daha fazla forma şansı bulması için kiralanacağını söyledi. Haberde, Arda Güler için iki takımın devrede olduğu belirtildi. Bu takımların ise Bayer Leverkusen ve Tottenham olduğu öğrenildi.
Tottenham'ın transferde en ciddi takım olduğu belirtilirken Bayer Leverkusen'de ise Xabi Alonso'nun takımda kalması halinde adımlar atılacağı ifade edildi.
Fenerbahçe arma, forma, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
SPOR
İspanyollardan sürpriz iddia: Fenerbahçe'ye 'yeni Alex'
07:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала