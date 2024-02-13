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AP Başkan Yardımcısı Barley: AB kendi nükleer silah programını oluşturmalı
AP Başkan Yardımcısı Barley: AB kendi nükleer silah programını oluşturmalı
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Katarina Barley, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa ordusunun yanı sıra, kendi nükleer silah programını oluşturması... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T20:53+0300
2024-02-13T20:53+0300
dünya
avrupa parlamentosu
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Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin AB seçimleri adayı Katharina Barley, Tagesspiegel’e verdiği demeçte Avrupa Birliği'nde Amerikan koruma kalkanının yerini alacak bir nükleer şemsiye oluşturulması konusunun Avrupa düzeyinde ele alınabileceğini söyledi.AB’nin nükleer savaş başlıklarına ihtiyacı olup olmadığı sorusunu Barley, “Avrupa ordusunun oluşturulması yolunda bu da tartışılabilir bir konu haline gelebilir” şeklinde yanıtladı.Avrupa için nükleer caydırıcı gücün şu anda NATO'nun elinde olduğunu anımsatan Barley, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in haklı olarak belirttiği gibi, bunları önemli ölçüde sağlamak Amerikalıların çıkarına olmaya devam ediyor. Donald Trump'ın son açıklamaları ışığında buna artık bel bağlanamaz” dedi.ABD'nin gelecekte Ukrayna'ya silah tedarikçisi olmayı bırakması halinde, Avrupa'nın bu sorumluluğu üstlenmek zorunda kalacağını belirten Barley, Avrupa'nın ortak bir ordu oluşturabilmesi için öncelikle Avrupa Gökyüzü Kalkanı (Avrupa Sky Shield) hava savunma sistemini hayata geçirmesi ve silah alımlarını koordine etmesi gerektiğini vurguladı.Geçen hafta eski ABD Başkanı Donald Trump, ittifaka karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde Rusya'nın NATO üyesi ülkelere saldırmasını engellemeyeceğini, hatta teşvik edeceğini ifade etmişti.
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avrupa parlamentosu, nato, donald trump
avrupa parlamentosu, nato, donald trump

AP Başkan Yardımcısı Barley: AB kendi nükleer silah programını oluşturmalı

20:53 13.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois BadiasAvrupa Parlamentosu (AP)
Avrupa Parlamentosu (AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Katarina Barley, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa ordusunun yanı sıra, kendi nükleer silah programını oluşturması gerektiğini belirtti.
Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin AB seçimleri adayı Katharina Barley, Tagesspiegel’e verdiği demeçte Avrupa Birliği'nde Amerikan koruma kalkanının yerini alacak bir nükleer şemsiye oluşturulması konusunun Avrupa düzeyinde ele alınabileceğini söyledi.
AB’nin nükleer savaş başlıklarına ihtiyacı olup olmadığı sorusunu Barley, “Avrupa ordusunun oluşturulması yolunda bu da tartışılabilir bir konu haline gelebilir” şeklinde yanıtladı.
Avrupa için nükleer caydırıcı gücün şu anda NATO'nun elinde olduğunu anımsatan Barley, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in haklı olarak belirttiği gibi, bunları önemli ölçüde sağlamak Amerikalıların çıkarına olmaya devam ediyor. Donald Trump'ın son açıklamaları ışığında buna artık bel bağlanamaz” dedi.
ABD'nin gelecekte Ukrayna'ya silah tedarikçisi olmayı bırakması halinde, Avrupa'nın bu sorumluluğu üstlenmek zorunda kalacağını belirten Barley, Avrupa'nın ortak bir ordu oluşturabilmesi için öncelikle Avrupa Gökyüzü Kalkanı (Avrupa Sky Shield) hava savunma sistemini hayata geçirmesi ve silah alımlarını koordine etmesi gerektiğini vurguladı.
Geçen hafta eski ABD Başkanı Donald Trump, ittifaka karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde Rusya'nın NATO üyesi ülkelere saldırmasını engellemeyeceğini, hatta teşvik edeceğini ifade etmişti.
eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
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Trump'tan NATO ülkelerine tehdit: Sizi yardım etmeyeceğim
11 Şubat, 10:11
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