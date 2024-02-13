https://sputniknews.com.tr/20240213/ap-baskan-yardimcisi-barley-ab-kendi-nukleer-silah-programini-olusturmali-1080700586.html

AP Başkan Yardımcısı Barley: AB kendi nükleer silah programını oluşturmalı

AP Başkan Yardımcısı Barley: AB kendi nükleer silah programını oluşturmalı

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Katarina Barley, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa ordusunun yanı sıra, kendi nükleer silah programını oluşturması... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T20:53+0300

2024-02-13T20:53+0300

2024-02-13T20:53+0300

dünya

avrupa parlamentosu

nato

donald trump

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Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin AB seçimleri adayı Katharina Barley, Tagesspiegel’e verdiği demeçte Avrupa Birliği'nde Amerikan koruma kalkanının yerini alacak bir nükleer şemsiye oluşturulması konusunun Avrupa düzeyinde ele alınabileceğini söyledi.AB’nin nükleer savaş başlıklarına ihtiyacı olup olmadığı sorusunu Barley, “Avrupa ordusunun oluşturulması yolunda bu da tartışılabilir bir konu haline gelebilir” şeklinde yanıtladı.Avrupa için nükleer caydırıcı gücün şu anda NATO'nun elinde olduğunu anımsatan Barley, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in haklı olarak belirttiği gibi, bunları önemli ölçüde sağlamak Amerikalıların çıkarına olmaya devam ediyor. Donald Trump'ın son açıklamaları ışığında buna artık bel bağlanamaz” dedi.ABD'nin gelecekte Ukrayna'ya silah tedarikçisi olmayı bırakması halinde, Avrupa'nın bu sorumluluğu üstlenmek zorunda kalacağını belirten Barley, Avrupa'nın ortak bir ordu oluşturabilmesi için öncelikle Avrupa Gökyüzü Kalkanı (Avrupa Sky Shield) hava savunma sistemini hayata geçirmesi ve silah alımlarını koordine etmesi gerektiğini vurguladı.Geçen hafta eski ABD Başkanı Donald Trump, ittifaka karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde Rusya'nın NATO üyesi ülkelere saldırmasını engellemeyeceğini, hatta teşvik edeceğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240211/trumptan-nato-ulkelerine-tehdit-sizi-yardim-etmeyecegim-1080615985.html

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