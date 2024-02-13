https://sputniknews.com.tr/20240213/ahmet-hakan-sebnem-korur-fincanci-ve-meslek-etigi--1080671194.html
Ahmet Hakan: Şebnem Korur Fincancı ve meslek etiği
Ahmet Hakan: Şebnem Korur Fincancı ve meslek etiği
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Ahmet Hakan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın adının Adnan Oktar belgeselinde geçtiğini belirtti ve "Fincancı’nın adı geçtiğinde... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T09:19+0300
2024-02-13T09:19+0300
2024-02-13T09:19+0300
türkiye
adnan oktar
şebnem korur fincancı
doktor
ttb
türk tabipleri birliği (ttb)
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki iddiaları köşesine taşıdı.Ahmet Hakan, şunları öne sürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240116/yargitaydan-adnan-oktar-karari-8-bin-658-yil-hapis-cezasinin-onanmasi-istendi-1079695512.html
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adnan oktar, şebnem korur fincancı, doktor, ttb, türk tabipleri birliği (ttb)
adnan oktar, şebnem korur fincancı, doktor, ttb, türk tabipleri birliği (ttb)
Ahmet Hakan: Şebnem Korur Fincancı ve meslek etiği
Ahmet Hakan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın adının Adnan Oktar belgeselinde geçtiğini belirtti ve "Fincancı’nın adı geçtiğinde, “Meslek etiğinden milim sapmaz. Taş gibi etikçidir” diyemiyorum" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki iddiaları köşesine
taşıdı.
Ahmet Hakan, şunları öne sürdü:
Adnancılar hakkında yayınlanan bir belgesel nedeniyle yeniden gündemde Şebnem Korur Fincancı. Bu kez hakkındaki iddia şu: “1999 yılında Adnancılara sahte işkence raporu verdi.” Bu bir iddia. İşin tam doğrusunu tabii ki bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Şebnem Korur Fincancı’nın adı geçtiğinde, “Meslek etiğinden milim sapmaz. Taş gibi etikçidir” diyemiyorum.