Ahmet Hakan: Şebnem Korur Fincancı ve meslek etiği

Adnancılar hakkında yayınlanan bir belgesel nedeniyle yeniden gündemde Şebnem Korur Fincancı. Bu kez hakkındaki iddia şu: “1999 yılında Adnancılara sahte işkence raporu verdi.” Bu bir iddia. İşin tam doğrusunu tabii ki bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Şebnem Korur Fincancı’nın adı geçtiğinde, “Meslek etiğinden milim sapmaz. Taş gibi etikçidir” diyemiyorum.