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https://sputniknews.com.tr/20240213/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-azerbaycanin-ermenistana-verdigi-karsilik-orantisizdi-1080695939.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Azerbaycan'ın Ermenistan'a verdiği karşılık orantısızdı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Azerbaycan'ın Ermenistan'a verdiği karşılık orantısızdı
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell Brüksel'de yapılacak Ermenistan-AB Ortaklık Konseyi toplantısı öncesinde görüştüler... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T18:16+0300
2024-02-13T18:16+0300
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josep borrell
ararat mirzoyan
ermenistan
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kafkasya
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği de yorumlayan Borrell, her iki tarafın silahlı kuvvetleri arasında acil bir mesafe konulması ihtiyacını ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.Borrell açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:Borrell konuşmasında AB'nin, ülkelerin 'egemenliklerinin karşılıklı tanınması, sınırların dokunulmazlığı ve toprak bütünlüğü temelinde uzun vadeli barışa olan bağlılığını' yineledi.'AB ve Ermenistan iddialı bir ortaklık genişlemesi için çalışmalara başlama kararı aldı'AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi'nin beşinci toplantısının ardından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Birliği ve Ermenistan'ın, ikili işbirliğinin iddialı bir şekilde genişletilmesi için çalışmaya başlama kararı aldığını duyurdu.Borrell açıklamasında şu sözleri kaydetti:Vize serbestisi için diyalog kararıAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ermenistan'a Avrupa Birliği ile vizesiz rejime geçilmesine yönelik bir diyalog başlatmak üzere reformlar gerçekleştirmesi çağrısında bulundu.Borrel açıklamasında, vize serbestisi konusunda bir diyalog başlatma seçeneklerini görüştüklerini belirterek, Ermenistan'ın bu konuya gösterdiği yoğun ilgiyi not ettiğini ve bu konuda bir sürece ulaşılması için reformların ilerletilmesi çağrısında bulunduğunu vurguladı.'Ermenistan ile savunma alanındaki işbirliği güçlendirilmeli'AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell Brüksel'in Ermenistan'la savunma ve güvenlik konularında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışacağını ve mültecilerin entegrasyonu konusunda Erivan'a yardımcı olacağını söyledi.Borrell konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Bakü, sınır gerginliği için bahane arayıp müzakere sürecini raydan çıkarmaya çalışıyor'Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, Bakü'nün sınır gerginliği için bahane aradığını ve Güney Kafkasya'da istikrar ve güvenlikle ilgilenen taraflar arasında müzakerelerin yeniden başlatılması çabalarını sürekli olarak raydan çıkarmaya çalıştığını söylediği aktarıldı.Yine açıklamada, "Taraflar yaşanan bir başka Azerbaycan provokasyonuna değindiler" şeklinde bir mesaj yayımladı.Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan'ın Bakü ile müzakereler için siyasi iradesini koruduğunu ve Azerbaycan tarafının müzakerelere yapıcı bir tutumla dönmesini beklediklerini ifade etti.Mirzoyan açıklamasında, "Azerbaycan'ın müzakere masasına yapıcı bir ruh haliyle dönmesini ve söz konusu anlaşmalara bağlı kalmasını bekliyoruz. Ermenistan'ın böyle bir siyasi iradesi var" dedi.Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı. Daha sonra Azerbaycan'ın karşılık vermesi neticesinde Ermenistan Savunma Bakanlığı, olayda 4 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ı sınırda gerilimi tırmandırmak için bahane aramakla suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/azerbaycan-ermenistanin-sinirdaki-saldirisina-kisas-operasyonu-ile-yanit-verdi-1080672908.html
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Azerbaycan'ın Ermenistan'a verdiği karşılık orantısızdı

18:16 13.02.2024
© AA / Dursun AydemirBorrell ve Mirzoyan
Borrell ve Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA / Dursun Aydemir
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell Brüksel'de yapılacak Ermenistan-AB Ortaklık Konseyi toplantısı öncesinde görüştüler. Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan son olayın da görüşme başlıkları arasında olduğu belirtildi.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği de yorumlayan Borrell, her iki tarafın silahlı kuvvetleri arasında acil bir mesafe konulması ihtiyacını ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.
Borrell açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini ve maalesef sınırda yaşanan son olayı ele aldık. Ermenistan'ın Azerbaycan askerlerini bombalaması üzüntü vericidir, ancak Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın olayın tamamen soruşturulacağına dair açıklaması göz ardı edildiği için Azerbaycan'ın tepkisi orantısız görünmektedir.
Borrell konuşmasında AB'nin, ülkelerin 'egemenliklerinin karşılıklı tanınması, sınırların dokunulmazlığı ve toprak bütünlüğü temelinde uzun vadeli barışa olan bağlılığını' yineledi.

'AB ve Ermenistan iddialı bir ortaklık genişlemesi için çalışmalara başlama kararı aldı'

AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi'nin beşinci toplantısının ardından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Birliği ve Ermenistan'ın, ikili işbirliğinin iddialı bir şekilde genişletilmesi için çalışmaya başlama kararı aldığını duyurdu.
Borrell açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Geçtiğimiz Ekim ayında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Avrupa Parlamentosu'na Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne yakınlaşmaya hazır olduğunu söyledi. Buna cevaben Ekim ayında AB'nin en yüksek kurumu olan Avrupa Konseyi bana ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla güçlendirmenin yollarını araştırmam talimatını verdi. Bu bağlamda bugün yeni bir ortaklık için iddialı bir gündem üzerinde çalışmaya başlamaya karar verdik.

Vize serbestisi için diyalog kararı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ermenistan'a Avrupa Birliği ile vizesiz rejime geçilmesine yönelik bir diyalog başlatmak üzere reformlar gerçekleştirmesi çağrısında bulundu.
Borrel açıklamasında, vize serbestisi konusunda bir diyalog başlatma seçeneklerini görüştüklerini belirterek, Ermenistan'ın bu konuya gösterdiği yoğun ilgiyi not ettiğini ve bu konuda bir sürece ulaşılması için reformların ilerletilmesi çağrısında bulunduğunu vurguladı.

'Ermenistan ile savunma alanındaki işbirliği güçlendirilmeli'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell Brüksel'in Ermenistan'la savunma ve güvenlik konularında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışacağını ve mültecilerin entegrasyonu konusunda Erivan'a yardımcı olacağını söyledi.
Borrell konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Ermenistan'ın direncini arttırmaya yönelik konuları ele aldık. Güvenlik ve savunma konularında işbirliğimizi tam anlamıyla arttırmaya hazır olduğumu ifade ettim. Mültecilerin ekonomiye ve topluma entegrasyonu konusunda da orta ve uzun vadede Ermenistan'ı desteklemeye devam edeceğiz.

'Bakü, sınır gerginliği için bahane arayıp müzakere sürecini raydan çıkarmaya çalışıyor'

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, Bakü'nün sınır gerginliği için bahane aradığını ve Güney Kafkasya'da istikrar ve güvenlikle ilgilenen taraflar arasında müzakerelerin yeniden başlatılması çabalarını sürekli olarak raydan çıkarmaya çalıştığını söylediği aktarıldı.
Yine açıklamada, "Taraflar yaşanan bir başka Azerbaycan provokasyonuna değindiler" şeklinde bir mesaj yayımladı.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan'ın Bakü ile müzakereler için siyasi iradesini koruduğunu ve Azerbaycan tarafının müzakerelere yapıcı bir tutumla dönmesini beklediklerini ifade etti.
Mirzoyan açıklamasında, "Azerbaycan'ın müzakere masasına yapıcı bir ruh haliyle dönmesini ve söz konusu anlaşmalara bağlı kalmasını bekliyoruz. Ermenistan'ın böyle bir siyasi iradesi var" dedi.
Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı. Daha sonra Azerbaycan'ın karşılık vermesi neticesinde Ermenistan Savunma Bakanlığı, olayda 4 askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ı sınırda gerilimi tırmandırmak için bahane aramakla suçlamıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
DÜNYA
Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırdaki saldırısına 'kısas operasyonu' ile yanıt verdiğini duyurdu
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